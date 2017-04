27 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo e l’amore per Maria De Filippi per la prima volta senza alcun filtro. Il conduttore ha raccontato al settimanale Oggi l’affetto che nutre per la moglie con una dedica davvero struggente. Un aspetto intimo del suo carattere, svelato proprio nelle ore in cui la presentatrice di Amici è sotto attacco e ha bisogno di sostegno. “Quando è stata l’ultima volta che ho detto ‘Ti voglio bene’? Oggi. A mia moglie”, ha rivelato.

“Maria è la persona più importante che ho incontrato nella mia vita. La persona, come dissi 22 anni fa prima di sposarla, nella mano della quale si può morire”, ha poi aggiunto Costanzo. Alla domanda su chi fosse la donna che lo ha ispirato quando nel 1966 scrisse il testo della celebre canzone Se telefonando, il conduttore ha risposto con ironia: “Non mi ricordo affatto a chi pensassi quando ho scritto quel testo. Negli anni più volte ho cercato di fare un tuffo nella memoria per ricordarmi a chi fossero dedicati quei versi, ma niente. La risposta è non lo so”.

Maurizio Costanzo e l’amore per Maria De Filippi

Maria resta la sola nella sua vita, l’unica capace di far emergere il suo lato più nascosto. “Non piango spesso. Però mi capita di commuovermi. Quando con la memoria rivedo i volti di mio padre e mia madre e quando, sono sincero, mi rivedo in alcune storie di C’è posta per te. Mi capita quando vedo che un padre rincontra un figlio o quando, al contrario, capisco che un figlio vuole tornare sinceramente ad abbracciarsi con il suo papà: mi sento coinvolto in prima persona e mi commuovo”. A fargli da scudo, però, c’è sempre la sua arma migliore, la malinconia: “Grazie a Dio sono sempre stato, fin da piccolo, un produttore di malinconia e sono convinto che la stessa sia il più grande scudo contro la depressione”.