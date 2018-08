92 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso: questa volta il noto giornalista si scaglia contro la conduttrice e, più in generale, contro tutto il trash che pervade la televisione italiana. Non solo, anche Belen Rodriguez finisce nel mirino del marito di Maria De Filippi che, si sa, è famoso soprattutto per non avere peli sulla lingua.

Maurizio Costanzo contro Barbara D’Urso: il Grande Fratello nel mirino del conduttore

Maurizio Costanzo critica il Grande Fratello della D’Urso e lo fa senza mezzi termini: “Sì, il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash“.

Già all’epoca, quando il programma andava in onda, Costanzo ha manifestato più volte il suo dissenso nei confronti di una televisione diseducativa, soprattutto per i più giovani. Famoso è l’attacco che il giornalista riservò a Rodrigo Alves, il Ken Umano: “Uno che vive sotto i ferri nel tentativo di somigliare a una bambola di plastica, col risultato di essere diventato un fenomeno da baraccone da ospitare in tv tra grasse (quelle sì) risate.

Ci si ride su ma la dismorfofobia non è uno scherzo. Questo tizio non ha una reale percezione di sè, è un borderline. Si può far finta di non capirlo e trattarlo come un personaggio naïf, ma non lo è. Si sottopone ad operazione e anestesie continue perché la sua immagine non corrisponde alle sue aspettative, questa è una patologia, mica un gioco”.

Costanzo: le critiche a Belen e i complimenti a Ilary Blasi

Costanzo ne ha per tutti, comprese Ilary Blasi e Belen appena uscite dall’esperienza televisiva di Balalailka. Per la moglie di Totti solo complimenti, per la modella argentina, invece, arriva una frecciatina: “La Blasi è una buona conduttrice di programmi non di routine come il Grande Fratello Vip. Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice“.