Mentre continua la battaglia legale a causa della showgirl che fuma in aereo (costringendo il veicolo ad un atterraggio d’emergenza), viene fuori una dichiarazione in cui Maurizio Costanzo difende Belen. Il presentatore ha deciso di prendere le sue parti in questa vicenda, il motivo è presto detto…

Maurizio Costanzo difende Belen per l’episodio della sigaretta accesa durante il volo

Tra polemiche sul cachet di Belen al Peperoncino Festival e sul fatto che lei e Iannone hanno denunciato il pilota dell’aereo atterrato a Lamezia in seguito alla contravvenzione al divieto di fumo, il celebre presentatore Mediaset ha voluto, evidentemente, intervenire e spezzare una lancia a favore della bella argentina.

Nonostante in più occasioni, specialmente da parte di Maria De Filippi, è venuto fuori un certo ‘endorsment’ per il ballerino di Amici Stefano De Martino, in seguito alla rottura della coppia, il volto del Maurizio Costanzo Show ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato i recenti avvenimenti.

Ecco l’articolo di Nuovo Tv in cui Maurizio Costanzo difende Belen: “Mi pare che contro Belen ci sia un accanimento eccessivo, costruito per metterla in difficoltà. Certo, forse avrebbe dovuto evitare di usare la sigaretta elettronica sull’aereo, però, insomma, non esageriamo. Qui mi pare che ogni motivo sia buono per prendersela con lei, perfino la compagnia si è dissociata dal comportamento del comandante“.

Gli ultimi aggiornamenti sulla battaglia legale tra la coppia vip e il pilota dell’aereo che ha effettuato l’atterraggio d’emergenza, criticando il comportamento della showgirl in volo

Dettaglio venuto fuori di recente, durante le battaglie legali tra la coppia Rodriguez-Iannone e il pilota che ha sporto denuncia contro il suo comportamento. Cosa risponderà la showgirl di fronte a questo tentativo di difesa da parte di una delle personalità più iconiche del piccolo schermo? Di certo è una bella sensazione avere delle ‘facce amiche’ dalla propria parte…