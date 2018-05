72 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi rappresentano uno dei potentati della tv italiana. Ma dietro la famiglia che attraverso la società Fascino detta legge a Mediaset, si nasconde un amore che nelle prossime settimane festeggerà quasi i 30 anni. Nonostante siano sposati dal 28 agosto 1995, i potenti coniugi si incontrarono per la prima volta alla Mostra di Venezia nel 1989. Lei muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, lui – sposato con Marta Flavi – era sulla cresta dell’onda con il Maurizio Costanzo Show. Tuttavia, il giornalista e conduttore sembra avere un dolce rimpianto sul loro matrimonio, appena venuto fuori in una sua recente confessione.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la confessione

Nonostante la differenza d’età, i tanti pettegolezzi e i loro caratteri, Costanzo e De Filippi sono sempre stati uniti. “Maria De Filippi – ha raccontato il conduttore al settimanale Oggi – è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”.

Costanzo è stato sposato la prima volta nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi. In seguito, dal 1983 al 1986, ha convissuto con l’attrice Simona Izzo, mentre dal 1989 al 1994 è durato il matrimonio con Marta Flavi.

Maurizio Costanzo: figli tanti, un solo amore

Il conduttore ha due figli, la sceneggiatrice Camilla e il regista Saverio, nati dall’unione con Sammartino. Nel 2004 lui e De Filippi hanno adottato un ragazzo, Gabriele, all’epoca tredicenne. “La malinconia – ha confidato il giornalista – mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione. Anzi, è stata l’antidoto contro la depressione. La malinconia è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita. È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività”.