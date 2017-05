0 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti più autorevoli del nostro tempo, famoso per non avere peli sulla lingua e per la sua lunga carriera. Quando ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus ha detto la sua su temi e personaggi del momento. In primis, non le ha mandate a dire a Virginia Raggi per quanto riguarda il mandato come sindaca di Roma:

Le forti parole di Maurizio Costanzo contro Virginia Raggi

“L’emergenza rifiuti c’è. A Roma ci sono dei topi con la maglietta gialla che puliscono la città. La sindaco Raggi è talmente incapace che i topi si sono messi d’accordo tra di loro e puliscono la città. […] Alla storia dei sabotaggi non ci credo […] quando si parla di sabotaggi non si è fatto qualcosa. La Raggi non è più considerata dalla stampa perché se ne è capita l’inconcludenza. Marino e Alemanno sono stati trattati peggio di lei, lei viene ignorata ed è ancora peggio. E a me dispiace, perché questa città va tenuta meglio“.

Maurizio Costanzo: “Chiara Ferragni, chi?”

Maurizio Costanzo è preparato su ogni tema ed è così che passa dalla politica al calcio. Sulla questione tra Francesco Totti e Luciano Spalletti dice: “Io sono un suo grande tifoso e vorrei che Spalletti capisse che non si dà un contentino di cinque minuti a una bandiera. Le bandiere vanno fatte giocare, Spalletti vada a fare l’allenatore in provincia. E’ invidioso della storia di Totti, lui pensava di fare il mister famoso, dinnanzi a Totti che è più famoso e di altri dieci allenatori messi insieme, dove c***o va?“. Quando poi alla fine gli viene chiesto di commentare le nozze del momento di Fedez e Chiara Ferragni, dichiara con scioltezza: “So chi è Fedez, non so è chi è ‘sta Ferragni. Mi dite che è una fashion blogger? E allora la lascio ai suoi lettori…“.