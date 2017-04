0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri tra gli ospiti in studio del Maurizio Costanzo Show 2017 c’è stata anche la simpatica Iva Zanicchi che ha parlato del suo rapporto col compagno Fausto Pinna e dei suoi valori riguardanti il matrimonio e la sua passata giovinezza. Proprio una star d’altri tempi, non c’è che dire. Iva ha stupito tutti rivelando di esser rimasta casta fino ai 26 anni: “Ero un po’ ritardata, è vero. A parte le battutacce, quando ero ragazza la castità era un valore. Arrivare casti e puri al matrimonio era un valore ed era normale, anche se ora fa ridere questa cosa“.

Maurizio Costanzo Show 2017: Iva Zanicchi presto sposa?

L’aquila di Ligonchio si è sempre mostrata alle telecamere così come è: genuina e simpatica, pronta a raccontare i particolari più insoliti della sua vita. Ecco, allora, che si passa a discutere sul mancato matrimonio con il compagno Fausto Pinna. Nonostante stiano insieme da trent’anni, ormai, i due innamorati non sono mai convolati a nozze. Eppure si chiamano marito e moglie a vicenda. L’arcano è presto svelato: “Lui ha iniziato a chiamarmi moglie, mi sembrava brutto non chiamarlo marito e ricambiare. Così abbiamo deciso di chiamarci marito e moglie, anche senza matrimonio. Tra un po’ potrebbe esserci, non è detto. Faccio una promessa: quando arriverò agli 80 anni, Maurizio ci sposerà“.

Iva Zanicchi oggi ha fatto una promessa importante e ci domandiamo se realmente la manterrà. Di sicuro, queste potrebbero essere le nozze più seguite e attese della tv. Come al solito la cantante ha regalato al pubblico perle di saggezza e momenti di puro divertimento come solo lei sa fare, senza scordare di menzionare il ministro Andrea Orlando che si è cimentato in una recente performance radiofonica cantando la famosa canzone Zingara dell’Iva nazionale.