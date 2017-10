102 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Ferrini ha sofferto la fame dopo una serie di netti rifiuti nella sua carriera. Il comico romagnolo, celebre per il personaggio della Signora Coriandoli, ha raccontato i momenti più difficili della sua vita ai microfoni di Sabato italiano su Rai1.

Colpa soprattutto di alcune scelte sbagliate, anche se percepite come eticamente responsabili. Il periodo al quale fa riferimento è la seconda metà degli anni Novanta. Dopo il successo, Maurizio ha iniziato ad allontanarsi sempre di più sia dal cinema che dalla tv.

La confessione dell’attore arriva dopo il caso di Marco Della Noce, il collega ex cabarettista di Zelig che ha vissuto in un’auto dopo la separazione con la moglie (la quale ha risposto per le rime alle sue parole). “Se dici no a persone importanti rimani da solo e ha un caro prezzo perché, se non vai in televisione e al cinema, non ti chiamano”, ha detto Ferrini.

“Quindi iniziano gli anni dove ho anche sofferto la fame, sono stato abbandonato”, ha spiegato. “Ci sono poche persone che mi hanno aiutato e mi sono state vicine in questi anni”. L’attore cesenate, lanciato da Renzo Arbore a Quelli della notte, interpretò anche alcune commedie diventate molto popolari.

Maurizio Ferrini ha sofferto la fame: il suo racconto

Fu l’agente Gridelli nel film di Dino Risi Il commissario Lo Gatto al fianco di Lino Banfi. Per Carlo Verdone fece coppia con Alessandro Benvenuti nel corale Compagni di scuola. La sua ultima apparizione sul grande schermo fu con Massimo Boldi, Nino Frassica e Antonello Fassari nella commedia on the road Sognando la California. Dopo anni di silenzio, fu Simona Ventura a rilanciarlo nel 2005 chiamandolo al reality L’Isola dei famosi, dove si classificò al secondo posto con il 25% dei voti.

“Devo tutto anche alla mia fede, che è molto forte”, ha rivelato Ferrini. “Ho viaggiato per varie religioni e sono tornato sulle rive del Tevere al cattolicesimo, a Dio e Gesù, che sono la stessa cosa e mi hanno molto aiutato”. La puntata di Sabato italiano è disponibile a questo link.