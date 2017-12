347 CONDIVISI Condividi Tweet

Dai social arriva una bella notizia: Melita Toniolo ha partorito! La showgirl ha dato alla luce il primogenito Daniel e lo ha annunciato su Instagram. Felicissimo anche il padre, Andrea Viganò, il Pistillo di Colorado. La coppia sta insieme da due anni ed è molto unita. Di nozze non si parla in quanto per Melita e Andrea avere un figlio viene prima di tutto: “Il matrimonio non è tra i nostri progetti. Per noi, quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita”.

Melita Toniolo ha partorito: il commovente messaggio su Instagram

La showgirl è un vulcano di idee e creatività, proprio come dimostrato anni fa durante il Grande Fratello 7. Oggi, infatti, Melita Toniolo ha annunciato la nascita del piccolo con un video tanto originale quanto tenero. Il post, infatti, mostra il suo pancione con sopra appoggiata una casetta di carta sulla quale si leva pian piano un sole. Quest’ultimo non è altro che il figlio Daniel che illumina la vita della mamma e del papà.

Dalla dedica che accompagna il video traspare tutta la gioia dei neo genitori: “È arrivato il sole nella nostra vita, un sole di nome Daniel. L’emozione più grande, più forte e indescrivibile di tutta la mia vita. La cosa più bella del mondo. Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente“.

Toniolo e Viganò pensano al secondo figlio?

Quello della gravidanza è un periodo bello ma al contempo molto delicato per una donna. Recente è lo sfogo della Toniolo, che su Instagram non è riuscita a star dietro a tutti i commenti e le domande sul suo stato di salute. Adesso Melita e Andrea possono godersi il loro piccolino e, per il momento, non sono in programma altri bimbi anche se il papà viaggia tanto con la fantasia: “Io non riesco a fare piani sulla lunga distanza, mi godo il presente e tanto mi basta. Andrea, invece, sta già fantasticando su una famiglia con due o tre bambini“.

E’ ARRIVATO IL SOLE NELLA NOSTRA VITA, UN SOLE DI NOME DANIEL. L’emozione piu’ grande,più forte e indescrivibile di tutta la mia vita. La cosa piu’ bella del mondo. Ti amiamo alla follia piccolino. Infinitamente.💙 Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 14 Dic 2017 alle ore 06:59 PST