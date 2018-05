0 CONDIVISI Condividi Tweet

Melita Toniolo mostra la pancia dopo il parto, con fierezza e senza alcuna vergogna. La showgirl è da poco diventata mamma del piccolo Daniel, avuto col comico di Colorado Andrea Viganò. Nonostante conservi una forma smagliante, è normalissimo che il corpo e, in particolare la pancia, ci metta un po’ a ristabilirsi e non è detto tutto torni come prima. Purtroppo non la pensano così alcuni haters della ragazza che è stata aspramente criticata sui social solo perché ha messo in mostra una pancia imperfetta e ricca di cicatrici e smagliature.

Melita Toniolo mostra la pancia dopo il parto e risponde alle critiche sui social

La Toniolo non è una che le manda a dire e, soprattutto, non teme il giudizio altrui. Ecco, dunque, che la risposta alle critiche contro il suo addome segnato dalla gravidanza arriva su Instagram: “Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. Siamo quello che siamo, in una società di me**a che vuole farci diventare perfette a tutti i costi. Scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri. Ma siamo quello che siamo. E dobbiamo accettarlo. Senza tanti filtri. Siamo così!“.

Melita Toniolo ha partorito pochi mesi fa e la nascita del piccolo Daniel sembra averle dato più consapevolezza del suo essere e della realtà che la circonda. Agli haters risponde: “E a quelle che commentano sotto ‘hai una brutta pancia‘ rispondo: ‘la mia pancia sarà anche brutta, ma si rimette a posto. La tua cattiveria, invece, non penso abbia speranze’

W le mamme e w anche le mamme che piano piano hanno voglia di rimettersi in forma!“.

Melita come Michelle Hunziker ai tempi delle gravidanze

Non solo Melita, sono molte le madri dello showbiz che si battono affinché gli stereotipi di bellezza e perfezione vengano smontati. Ai tempi della sua ultima gravidanza, anche Michelle Hunziker postò un messaggio simile dove invitava le donne ad amare la maternità e ad abbracciarla sotto ogni aspetto, senza la smania di dover nascondere la ‘ciccetta’ che ne deriva. La modella si mise in gioco postando una foto di lei che allattava con i rotolini di ciccia sui fianchi ben visibili, senza filtri e timori del giudizio altrui.