La presenza di Meryl Streep ai Golden Globes si è rivelata, come sempre, preziosa. Non solo perché l’attrice ha ricevuto l’ennesima candidatura come Miglior Attrice in un Film Drammatico per The Post, ma anche perché, con l’ironia che la contraddistingue, ha raccontato al Jimmy Kimmel Live un episodio davvero divertente. Protagonista di quest’ultimo non è solo l’interprete de La Mia Africa, ma anche una impacciata quanto dispiaciuta Mariah Carey.

La Streep su Mariah Carey: “Quella str***a mi ha rubato il posto ai Golden Globes”

Quello che è accaduto a Mariah Carey può succedere a tutti i comuni mortali, ma se ci si ritrova al cospetto della regina Meryl tutto cambia. La cantante si era assentata qualche minuto per recarsi al bagno. Al suo ritorno la pubblicità era finita e lei si è seduta al primo posto libero che ha trovato tornando in sala. L’interprete si è così trovata di fianco al regista Steven Spielberg non sapendo che quello era il posto della Streep.

L’attrice ha raccontato l’episodio nel salotto di Jimmy Kimmel con grande umorismo: “Quella str***a mi ha rubato la sedia! Sono arrivata e lei era lì seduta vicino a Steven Spielberg e gli leccava il sedere. Poi mi ha detto, ‘Oh mio Dio, scusa, tutti erano seduti e io ero rimasta fuori’, e io le ho risposto: ‘Stai stai, mi siederò sul tuo grembo, sembra confortevole“.

Meryl Streep ai Golden Globes 2018: “Vorrei Oprah Winfrey come Presidente degli USA”

Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 non è passato inosservato ed ha lasciato il segno. La presentatrice tv è stata così convincente che la Streep la vorrebbe come candidata alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti: “Ha lanciato un razzo stasera, voglio che si candidi come presidente. Non credo che lei avesse la voglia di dichiarare questa intenzione, ma adesso non ha altra scelta“.