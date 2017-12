1.5k CONDIVISI Condividi Tweet

Il messaggio di Tonon a Luca Onestini dimostra che sta continuando la ‘bromance’ (termine coniato a Hollywood per definire un’amicizia maschile molto genuina e affettuosa: avete presente Turk e J.D. della serie TV Scrubs?) tra due dei protagonisti più amati di questa edizione del GF VIP.

Il messaggio di Tonon a Luca Onestini sprizza ‘amore fraterno’ da tutti i pori

L’opinionista dal linguaggio forbito, infatti, appena tornato tra le mura di casa, ha immediatamente pubblicato uno scatto dall’aria malinconica con la didascalia: “Ragazzi: “COMUNICATO”…. Eppure mi manca!!!!“, e Onestini subito a commentarlo : “It’s ok, it’s ok, comunication way! Il mio F.R. (Fuffy Ruffy)“.

A quel punto Raffaello ribatte: “Penso alle nostre giornate a allora ‘Faccia ignorante schiocco le dita e Oneston tutta la vita”. E giù mille commenti di fan della coppia di super amici:

“Io ti apprezzo – scrive un’ammiratrice in coda a questa conversazione – per la tua educazione, per la tua saggezza. Da qualche settimana ti apprezzo per la tua ironia, simpatia, sensibilità, fragilità mista a risolutezza. E per la tua sincerità nel condividere il sentimento forte di affetto ché è nato per Luca. Non è usuale che un uomo manifesti così profondamente la gioia per aver trovato un amico. Luca è stato fantastico. Avevo pregiudizi su di lui per il solo fatto che fosse stato un tronista ma mi sono presto ricreduta. Spero possiate restare uniti sempre. Onestonway.”

Ci sono alcuni, però, che di fronte a questo affettuoso messaggio di Tonon a Luca Onestini si sono chiesti se, in realtà, l’opionista non abbia una cotta segreta per il suo compagno d’avventura. La risposta è in un bellissimo intervento che Raffaello ha fatto durante una puntata del GF Vip:

Raffaello è innamorato di Luca? La bella risposta del concorrente del reality

“Io innamorato di Luca? Assolutamente, io sono innamorato della sua purezza, ognuno di noi ha trovato nella vita una persona che stima a tale punto per le caratteristiche umane, da sentire una persona della quale non poter fare a meno. Caratteristiche umane, non ses*uali o estetiche, se parliamo di quello sì. Luca è una persona che mi attira molto perché è giocoso, poi 5 minuti dopo lo trovi da solo in giardino con lo sguardo fisso, ma ti dice che va tutto bene, solo per non caricarti dei suoi problemi.”

E questa è l’essenza dell’amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini!