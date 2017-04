38 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, i naufraghi sono in partenza, i titoli di coda si preparano a scorrere come al termine di un lungo film stile ‘survivor’, e gli equilibri sono meno stabili che mai: per fortuna arriva il messaggio finale di Paola Barale a Raz Degan ad addolcire l’atmosfera degli ultimi giorni dell’Isola…

Il messaggio finale di Paola Barale a Raz Degan

Dagli strani episodi con il riso fino al tentato complotto ai danni del modello israeliano da parte di Eva Grimaldi, nell’aria sembra esserci meno amore che mai. L’unica eccezione è rappresentata dal tenero incontro dei due ex amanti, Paola e Raz, in assoluto la coppia più seguita di questa edizione 2017.

Dopo aver lasciato le splendide spiagge della Palapa, la biondissima sosia di Madonna è tornata a casa e ha continuato a fare il tifo per il suo storico ex. Non si sa ancora se i due siano destinati a tornare insieme, o se abbiamo voluto solo dare una bella prova di come due persone che si sono lasciate dopo tanto tempo possono avere comunque rapporti affettuosi e pieni di rispetto e stima; In questo senso il messaggio finale di Paola Barale a Raz Degan è molto evocativo ma, come solo le donne sanno fare, dice tutto e non dice niente riguardo la possibilità di un ritorno di fiamma: “Travolti da un insolito destino in un azzurro mare hondureño .. #domani sera #iostoconraz #imwithraz #isola“.

Scopriremo l’evoluzione della bella coppia durante l’ultima puntata dell’Isola? Vedremo. Di certo Alessia Marcuzzi non si lascerà scappare la possibilità di mostrare agli spettatori un Happy Ending da fiaba Disney!