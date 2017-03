1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dall’Isola dei Famosi all’Isola dell’amore: è questo che ha suscitato il toccante messaggio di Paola Barale per Raz Degan. La showgirl, dopo aver lasciato l’Honduras, ha scritto una lettera all’ex (non poi così tanto ex) affidata via social alla sua pagina Instagram. Sotto sotto, i fan della coppia sperano ancora che lei possa tornare indietro (sul web si fantastica di una sua nuova incursione nella puntata di martedì 21 marzo) e fargli una sorpresa.

In effetti la rete era andata in tilt dopo i baci, gli sguardi e le parole sussurrate che i due si sono scambiati in diretta televisiva. Finora la soubrette e l’attore e modello israeliano hanno sempre parlato di un “amore che si è trasformato”. “Raz è stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita”, aveva detto lei. Adesso con questo messaggio social, Barale sembra lasciare una porta aperta.

Il messaggio di Paola Barale per Raz Degan

“Forse la nostra storia è destinata a durare, perché non è una storia d’amore… È una storia di pioggia e sole, è una storia di attesa e di passione, amicizia e condivisione, armonia e incomprensioni, silenzi e rumori”, ha scritto Paola. “Non è una storia d’amore. È una storia che parla d’amore o un amore con una storia”. Cosa succederà ora?