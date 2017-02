219 CONDIVISI Condividi Tweet

Buone notizie per Michael Bublé e il figlio: il piccolo Noah è guarito dal cancro. Il bambino, primogenito di Michael e dell’attrice Luisana Lopilato, aveva ricevuto lo scorso novembre la diagnosi atroce: tumore al fegato. Oggi, nonostante manchi ancora la conferma ufficiale da parte dei medici che lo hanno preso in cura, la tv argentina El Trece rivela che Noah è guarito dopo un ciclo di chemioterapia durato 4 mesi.

Lo avrebbe confidato la sorella di Luisana al giornalista Tomas Dente, che ne ha parlato nel corso della trasmissione Nosotros a la mañana. Il cantante canadese, ammirato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma dove ha presentato il suo primo film-concerto Michael Bublé – Tour Stop 148, aveva commosso tutti annunciando sui social la malattia del figlio. Il male era stato scoperto dopo un esame di routine: Noah era spesso influenzato e lamentava dolori all’addome.

Gioia per Michael Bublé e il figlio Noah

“Mi ha mandato un messaggio la cognata di Bublé, Daniela, confermandomi che il bambino è ancora ricoverato e che sono tutti molto felici di come si stia riprendendo”, ha detto Dente. “La frase più importante che mi è stata riferita è che il cancro è andato via, anche se si deve tenere presente che non è ancora una notizia ufficiale dato che non c’è stata alcuna conferma da parte della famiglia. Ma è indubbio che il piccolo sia in via di guarigione”, ha aggiunto. È stato poi lo stesso Bublé a confermare la notizia con un comunicato ufficiale: “Siamo molto felici di poter dire che le cure per nostro figlio Noah stanno procedendo bene e i medici sono molto ottimisti circa il suo futuro. È coraggioso e il suo coraggio è un esempio per noi. Ringraziamo Dio per la forza che ha dato a tutti noi“.