Le abbiamo viste in tutte le salse, e a guardarle sembra sempre di più una puntata di ‘Una Mamma Per Amica’, la divertente serie TV con Lauren Graham ed Alexis Bledel: grazie alla rivista emergente Freeda, però, ora viene fuori una bella serie di confessioni di Michelle Hunziker intervistata da Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker intervistata da Aurora Ramazzotti: guarda il video

Proprio come spesso avviene sulle pagine dei grandi giornali (come il Rolling Stone, ad esempio) la bella presentatrice di origini svizzere si è trovata davanti ad una curiosa situazione che non prevedeva domande di un giornalista che, con carta penna o registratore, si sarebbe dovuto sedere davanti a lei.

A porle una raffica di dieci interrogativi e curiosità, infatti, è stata la sua primogenita, in giro per shopping con la madre e – forte dell’esperienza nel daily di X-Factor – pronta a recitare il ruolo di ‘cronisita d’assalto’.

I temi affrontati sono diversi: dalla Michelle Hunziker mamma a Michelle Hunziker donna, e lavoratrice nel mondo dello spettacolo, e li troverete nel video in fondo all’articolo.

Uno degli aspetti più teneri e delicati di questo video di Michelle Hunziker intervistata da Aurora Ramazzotti è sicuramente la sintonia tra le due: sappiamo bene che madre e figlia sono legate da un rapporto quasi ‘simbiotico’, come la stessa presentatrice ha di recente confessato.

La dichiarazione di Michelle a difesa della figlia: “Per un anno mia figlia non ha messo più il due pezzi”

Parlando delle malelingue e delle critiche di cui la giovane è spesso vittima, quando messa a confronto fisico con la mamma, la Hunziker ha infatti dichiarato: ” iamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze”, ha rivelato Michelle. “Sapevo che aveva bisogno della mia imperfezione per combattere quando a scuola le dicevano, scusate la volgarità, ‘Ah tua madre me la farei…’. Certi giornali hanno scritto peggio: confronti velenosi sulle foto in spiaggia tra ‘la cellulitica Aurora e il fondoschiena di Michelle’. Per un anno mia figlia non ha più messo il due pezzi. Io stavo male e tacevo. Sapevo che poteva farcela. E infatti, con la sua bravura, ha zittito tutti”