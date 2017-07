302 CONDIVISI Condividi Tweet

Grandi novità in casa Mediaset: Michelle Hunziker condurrà C’è Posta per Te. Ad annunciarlo è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, in un’intervista apparsa proprio oggi sul settimanale Chi. La conduttrice svizzera, comunque, non sarà sola nell’impresa: ad apparire insieme a lei sugli schermi tv ci sarà un ospite inedito e, cioè, il compagno Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker condurrà C’è Posta per Te: per la prima volta in tv insieme al compagno

La Hunziker comparirà per la prima volta in tv insieme al compagno, l’erede dell’impero Trussardi. Quest’ultimo, prima d’ora, non ha mai voluto presenziare in programmi tv ma pare che stavolta abbia cambiato idea. La coppia più famosa e glamour del momento, infatti, sarà ospite in una puntata dello show della De Filippi. Che sia stata proprio Queen Mary a convincere Tomaso a fare questo passo?

Michelle e compagno, comunque, sembrano più affiatati che mai. Non è un caso che la scelta di Maria sia ricaduta proprio su loro due, che sembrano l’amore fatto persona. A testimoniare il tutto ci sono le immagini che la conduttrice svizzera posta sul suo profilo Instagram. Scene di vita quotidiana dove traspare il dipinto di una famiglia felice e ricca d’affetto, proprio come quelle che il programma della De Filippi cerca di rimettere insieme.

Maria De Filippi: novità su Uomini e Donne e Temptation Island

L’intervista a Queen Mary sul nuovo numero di Chi, comunque, non ha svelato solo questa novità riguardo quello che accadrà in tv il prossimo autunno. Si è, infatti, parlato anche del trono gay di Uomini e Donne e di Temptation Island. Pare, infatti, che entrambe i format saranno riconfermati con una piccola variante nel secondo caso. Maria, infatti, sta pensando ad un Temptation Island Vip, dove a partecipare saranno coppie famose.