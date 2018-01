0 CONDIVISI Condividi Tweet

Grossa polemica di Michelle Hunziker contro la Lucarelli dopo che la reporter de Il Fatto quotidiano ha insinuato dubbi sulla onlus che la presentatrice, in compagnia del legale Giulia Bongiorno, ha fondato per tutelare i diritti delle donne.

Su Facebook un’amara dichiarazione di Michelle Hunziker contro la Lucarelli, e scatta la querela

“Da dieci anni combattiamo contro la violenza sulle donne attraverso un’attività di sostegno alle vittime (consulenza legale e psicologica, assistenza legale e psicologica, comunicazione) – scrive la bella conduttrice di Striscia La Notizia sul suo account Facebook – Crediamo così intensamente in questa battaglia da aver anche finanziato personalmente la fondazione Doppia Difesa Onlus, da noi creata nel 2007.”

La dichiarazione di Michelle Hunziker contro La Lucarelli diventa poi più specifica: “L’attacco sulle pagine del “Il Fatto Quotidiano” è gravissimo perché fornisce informazioni false che potrebbero scoraggiare altre vittime di violenza dal rivolgersi alla nostra fondazione.

Abbiamo pertanto deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore.”

Nel leggere questo sfogo, sostenuto e approvato da molti fan della presentatrice, la blogger – da poco direttrice di Rolling Stone web – ha subito commentato dai suoi seguitissimi canali social:

La risposta della Lucarelli alla minaccia di querela

“Leggo che la Hunziker e la Bongiorno hanno annunciato querela nei confronti de Il Fatto per il mio “articolo diffamatorio che potrebbe scoraggiare le vittime a denunciare presso la loro associazione”. (l’avevamo ampiamente previsto, ma abbiamo fatto mera cronaca, documentato un disservizio e detto la verità)”

“Hanno perfino aggiornato la pagina fb di Doppia Difesa inattiva dal 17 dicembre!

Porteranno a testimoniare le tante donne che hanno aiutato in questi anni, dicono. Mi spiace molto che reagiscano così. Mi sono limitata a segnalare un disservizio segnalato da moltissime donne sulla loro pagina fb, sulla mia pagina oggi e da me personalmente testato in questi giorni, visto che le mie chiamate a vuoto in vari giorni e orari della settimana sono ancora lì nel mio telefono. Io non ho scritto che non hanno mai aiutato nessuno. Mi suona come una coda di paglia, e non è una risposta nel merito della questione da me segnalata. Porterò io, eventualmente, la testimonianza di tantissime donne che hanno provato a scrivere, telefonare e non hanno mai avuto risposta in questi ANNI. Ho la posta piena. C’è anche chi ha citofonato alla sede e si è sentito dire “mandi una mail”.

“Inoltre, ieri ho chiesto informazioni a un loro avvocato sull’attività di doppia difesa nell’ultimo anno (telefonata registrata) e mi ha detto “le farò sapere entro qualche ora”. Mai sentita.”

“Per il resto, sono ben lieta che da stamattina alle 12,00 improvvisamente, qualcuno risponda al centralino di Doppia Difesa, perfino al numero che nei giorni scorsi era staccato. Ringrazio anche Doppia Difesa per aver risposto, dopo giorni, proprio oggi, alle 13,15, alla mail di una mia amica. (L’altra ancora aspetta la chiamata promessa da giorni)

Aveva perso le speranze, ma l’avevo ampiamente tranquillizzata: “Vedrai che dopo il mio pezzo su Il fatto ti rispondono!”.

“Altro che querele, meriterei di diventare socia di Doppia Difesa ad honorem.

Per il resto, so di aver detto verità inconfutabili. So quanto ritengo importante occuparsi di questioni legate a violenze e abusi con serietà. E io lo faccio. Le querele non mi spaventano, neanche quelle di avvocati e showgirl milionarie.“