Michelle Hunziker si confessa. Madre affettuosa e moglie premurosa, la showgirl svizzera si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Io Donna. Dalla passione intensa con l’ex Eros Ramazzotti all’amore per il marito Tomaso Trussardi, l’unico in grado di farla uscire da un periodo davvero buio, il sorriso più smagliante della tv italiana ha parlato a cuore aperto degli affetti più importanti della sua vita.

“I miei compagni li ho amati e li ho scelti come padri dei miei figli”, ha spiegato Michelle, 40 anni compiuti lo scorso 24 gennaio e mamma “che crea dipendenza” di tre figli. “Ero una single molto indurita: adoravo i miei territori conquistati a fatica. Esistevamo io e mia figlia, punto. Tommaso mi ha dato la scossa: ‘se non capisci che voglio essere nei primi tre posti della tua vita mi faccio da parte’, mi ripeteva”.

Michelle Hunziker, Aurora e la vergogna

Quel periodo oscuro l’ha vinto anche grazie ad Aurora Ramazzotti. Lei stessa, però, ha dovuto affrontare non poche difficoltà con una mamma così bella e famosa. “Siamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze”, ha rivelato Michelle. “Sapevo che aveva bisogno della mia imperfezione per combattere quando a scuola le dicevano, scusate la volgarità, ‘Ah tua madre me la farei…’. Certi giornali hanno scritto peggio: confronti velenosi sulle foto in spiaggia tra ‘la cellulitica Aurora e il fondoschiena di Michelle’. Per un anno mia figlia non ha più messo il due pezzi. Io stavo male e tacevo. Sapevo che poteva farcela. E infatti, con la sua bravura, ha zittito tutti”.

