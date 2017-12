0 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo letto da poco il suo racconto shock, ma com’è continuata la vita di Michelle Hunziker dopo la setta? Il racconto della bella presentatrice, dopo la prima e amara confessione, ha toccato anche un altro periodo della sua vita: quello in cui ha dovuto raccogliere di nuovo le sue speranze di rifarsi una famiglia e ritrovare l’amore.

Michelle Hunziker dopo la setta: “Dio toglie e dà”

Intervistata dal magazine ‘Intimità’, la bella attrice, ex protagonista delle strisce televisive ‘Love Bugs’ insieme a Fabio De Luigi, ha voluto fare luce su quello che è avvenuto una volta che la sua ‘prigionia’ è finita, e lei è tornata alla sua vita. Dopo un periodo buio del genere, le rimanevano i cocci e tanta, tanta paura.

“Per anni mi sono chiesta se una famiglia ce l’avrei potuta avere ancora. Bé, quando ho smesso di chiedermelo, è arrivato questo ragazzo, perché allora Tomaso aveva 29 anni“. La differenza d’età, all’inizio, l’aveva spaventata, specialmente nella condizione di sfiducia in cui si trovava: “Ha sei anni meno di me, non può funzionare“.

Per fortuna, però, le cose sono andate diversamente, e quello che si sente di dire Michelle Hunziker dopo la setta e il suo momento nero è: “È grazie a mio marito se oggi sono una dona felice, con una famiglia bellissima. Tomaso è stato il primo con cui ho iniziato ad aprirmi, a raccontare tutto, È la prova che Dio toglie, ma anche dà, infatti è stato un dono inaspettato“.

Il pensiero al recente lutto che ha affrontato la presentatrice svizzera: “Lo vivrò attraverso l’amore”

Da poco, tuttavia, la presentatrice ha fatto nuovamente i conti con un brutto dolore: la morte del suo storico manager, Franchino Tuzio. Il suo pensiero, all’alba della celebrazione del Natale, va a lui: “Dopo una settimana di infinita tristezza, mi sono svegliata dicendomi che l’unico modo per vivere il lutto è attraverso l’amore. Era un uomo positivo, che dissacrava i momenti “no”, un anticonformista. Non avrebbe voluto vedermi triste, per cui celebro il Natale anche per lui”.