Michelle Hunziker e Aurora insieme in tv: è questa l’indiscrezione fatta trapelare dal settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti starebbe per lasciare Sky (dove è stata al timone di X-Factor Daily) alla volta di Mediaset. A quanto pare, la 21enne ha la televisione nel proprio dna e sarebbe stata contattata dai vertici di Cologno Monzese per un progetto davvero speciale con sua mamma.

Michelle Hunziker e Aurora insieme in tv?

I primi rumors volevano Aurora Ramazzotti ospite speciale con Michelle Hunziker della nuova stagione di The Wall, il quiz condotto da Gerry Scotti che debutta in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 15 aprile. La formula del gioco prevede proprio la partecipazione di concorrenti in coppia. In quest’edizione, alle persone normali, si affiancheranno coppie vip che giocano per devolvere l’eventuale vincita in beneficenza. A sfidare il muro dovrebbero essere proprio Aurora e Michelle. Ma non solo.

Secondo quanto pubblicato da Chi, la giovane esordiente potrebbe affiancare la mamma conduttrice nel nuovo programma Vuoi scommettere?, rifacimento della storica trasmissione Scommettiamo che…?. Lo show andrà in onda a partire da maggio su Canale 5. Hunziker ha cominciato a costruire con gli autori la squadra che guiderà il varietà e dopo aver assoldato il comico Andrea Pucci, sta pensando alla figlia come inviata del programma.

Aurora Ramazzotti: Instagram e tv nel futuro

Aurora e Michelle, d’altronde, sono molto legate. Le due hanno spesso messo in mostra sui social complicità, affiatamento e ironia. Proprio qualche settimana fa, durante Sanremo, ha fatto il pieno di like e commosso i suoi followers il post che la figlia ha dedicato alla mamma su Instagram. “La tua semplicità, il tuo calore umano, la tua bellezza e non parlo di quella esteriore… mi rendono sempre più fiera di essere tua figlia”, ha scritto Aurora.