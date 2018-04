53 CONDIVISI Condividi Tweet

In molti ricorderanno quel tenero momento a Sanremo 2018 in cui la presentatrice, al suo esordio sul palco dell’Ariston, si è catapultata in platea per baciare la sua dolce metà: un episodio che lì per lì ha incantato tutti i fan della coppia, ma che adesso condurrebbe all’ipotesi di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi, e che mostrerebbe la reazione dell’imprenditore sotto un’altra luce…

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi: la coppia avrebbe perso colpi negli ultimi mesi, ecco cosa sta succedendo

A rivelare queste ‘indiscrezioni’ (tutte da confermare) è il settimanale Nuovo, che nel numero prossimamente in edicola ha parlato di una vera e propria crisi tra i due. Secondo la redazione, “a pesare sull’armonia di coppia sarebbe il temperamento aperto della conduttrice, opposto a quello, riservatissimo, del manager che viene da una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo”.

Si parla addirittura di una rottura temporanea, un momento di gelo e distanza, di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi. “Non dureranno a lungo”, avrebbe commentato qualcuno vicino alla coppia. Riguardo il dolce episodio di Sanremo, pare che quel bacio così ‘plateale’ abbia infastidito la dolce metà della presentatrice: “Non è un mistero che il rampollo non abbia gradito la recente scenetta all’Ariston, quando la moglie lo ha baciato davanti a diceci milioni di telespettatori dopo averlo ricoperto di complimenti“.

Cosa sta succedendo tra i due: le foto su Chi e quelle sui social

Insomma, aria di crisi tra i due innamorati? Le foto che, invece, ha mostrato il servizio del settimanale Chi mostrano i due intenti a giocare con le figlie e accompagnati anche da Aurora e Eros Ramazzotti. La presentatrice, inoltre, ha da poco pubblicato una bella foto che la ritrae insieme a Tomaso, per augurargli buon compleanno.

Si tratta solo di illazioni o la rivista scandalistica sta provando a far venir fuori qualche malcontento nascosto? Lo vedremo dagli sviluppi.