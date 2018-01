0 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando ricomincia C’è Posta Per Te di Maria De Filippi è sempre un’emozione. Lo show della regina di Mediaset è capace, ancora dopo molti anni, di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda sabato 13 gennaio e non ha deluso le aspettative: tante storie di gente comune che ha deciso di rivolgersi a Queen Mary per riuscire a risolvere i drammi del passato. Tra i momenti più emozionanti, va annoverato quello che vede Michelle Hunziker e Trussardi a C’è Posta Per Te nelle vesti di benefattori.

Michelle Hunziker e Trussardi a C’è Posta Per Te: la sorpresa per Giuseppe e Chiara

Giuseppe e Chiara sono due fidanzati di Palermo che non riescono a coronare il sogno di sposarsi a causa di gravi difficoltà economiche. Il ragazzo porta a casa solo 400 euro al mese, troppo pochi per metter su un matrimonio, ed è per questo che ha chiesto l’aiuto di Michelle Hunziker e compagno per trovare il coraggio di chiedere la mano alla sua ragazza.

La presentatrice di Striscia la Notizia e il proprietario della nota casa di moda non se lo sono fatti ripetere due volte e sono stati accanto a Giuseppe nel momento clou. La sorpresa, però, arriva dopo. I ragazzi infatti, grazie ad un assegno nascosto dalla coppia vip in una borsa Trussardi gentilmente offerta loro per l’occasione, riescono con quella somma ad aprire un’attività tutta loro e a programmare la data delle nozze. I palermitani adesso sono sulla bocca di tutti nonché sulle bacheche social di mezza Italia.

C’è Posta Per Te: la storia di Luigi

Quello della coppia Hunziker-Trussardi non è stato l’unico momento commovente della prima puntata. A far scendere qualche lacrima c’è stata anche la storia di Luigi che ha assistito il fratello malato di tumore in ospedale fino a che non se n’è andato. Proprio in quel periodo, però, il ragazzo ha conosciuto una delle dottoresse dell’ospedale con la quale si sposerà a breve. I futuri coniugi hanno deciso di raccontare la loro storia proprio nello show della De Filippi.