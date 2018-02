0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si parla da moltissimo tempo di un ipotetico quarto figlio per la bella presentatrice svizzera, ed anche adesso, in attesa del suo esordio sul palco dell’Ariston, viene fuori un’indiscrezione su Michelle Hunziker incinta a Sanremo. La vedremo con il pancione durante il Festival?

Tra una lite con Favino sulla terza conduttrice e qualche rumors qui e lì, la conduttrice è comparsa anche tra i titoli di Novella 2000 che, nell’edizione della prima settimana di febbraio, assicura ai lettori che sarebbe in attesa del primo maschietto. A confermare il sospetto la mamma di Tomaso Trussardi, Maria Luisa, avvistata in un negozio per bimbi, intenta a comprare un intero corredo per neonato.

Michelle Hunziker incinta a Sanremo? La presentatrice 24 gennaio ha spento 41 candeline festeggiando in famiglia, dimostrando il suo forte legame ed il suo immenso amore per i suoi cari, come dimostra anche l’ospitata e il regalo che ha fatto insieme a Trussardi a C’è Posta Per Te.

La coppia Hunziker – Trussardi a C’è Posta per te e i sospetti su un quarto figlio, il primo maschietto dopo Aurora, Sole e Celeste

I due sono felicementee sposati dal 10 ottobre 2014, stesso importante giorno in cui è nata la loro prima figlia, Sole. Non è la prima volta che si vocifera riguardo la possibilità di ‘allargare’ la loro famiglia. Moltissimi, infatti, i titoli e le prime pagine in questi ultimi anni hanno ipotizzato una nuova gravidanza per la Hunziker – che d’altronde non ha mai fatto segreto di desiderare un altro bimbo con il suo Tomaso.

Al momento, tuttavia, resta solo l’ipotesi di Novella 2000 che – se veritiera – potrebbe essere confermata durante le puntate del Festival dove, seppure con la sua strepitosa linea, la presentatrice potrebbe lasciar intravedere qualche tenera rotondità e – chissà – annunciarlo in diretta, rendendo felici tutto il suo pubblico da casa.