Lo scoop arriva dalle pagine del settimanale Diva e donna: Michelle Hunziker è incinta. Secondo quanto riporta il magazine, a svelare il dolce segreto sarebbe stato il marito Tomaso Trussardi, che avrebbe confessato agli amici che la moglie aspetta un maschietto. La showgirl svizzera, 40 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, sarebbe al primo fiocco azzurro, dopo la nascita di Aurora nel 1996, di Sole nel 2013, e di Celeste nel 2015.

“Tommaso è il mio angelo, il mio uomo, lui è sempre”, aveva dichiarato la Hunziker in occasione del suo compleanno in una lunga intervista al settimanale Chi. “Tommaso è l’uomo con cui voglio camminare fino alla fine dei miei giorni, con cui voglio allargare la famiglia, questo è il mio progetto. Io ci credo. E questo è il percorso della mia felicità. Ho voglia di fare meglio di prima. Magari faccio un altro figlio. E poi i quaranta di oggi sono i nuovi trenta”.

Michelle Hunziker è incinta: di quanti mesi?

Un programma al quale Michelle ha tenuto fede: per questa nuova gravidanza, sarebbe già al terzo mese. Nonostante l’attesa, la conduttrice da buona stakanovista continua a lavorare: alterna programmi tv in Italia, quelli in Germania e l’attività da testimonial. Sempre con la famiglia al centro: “Lavorare, viaggiare, creare, uscire e brigare ha senso solo se poi torni a casa tra le tue mura, nel tuo tempio, in mezzo alle persone e gli animaletti che ami” ha raccontato.