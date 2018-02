1 CONDIVISI Condividi Tweet

Michelle Hunziker ha la risata negli occhi e una vita apparentemente perfetta, come recita il titolo della sua autobiografia. La sua apparizione a L’intervista di Maurizio Costanzo è stata una confessione a cuore aperto. In onda giovedì 22 febbraio, in seconda serata, su Canale 5, l’incontro con la showgirl svizzera, fresca del grande successo di Sanremo, ha messo in luce anche i momenti più bui della sua esistenza.

Hunziker ha addirittura pianto quando Costanzo le ha chiesto di raccontare quanto successo alla figlia Aurora. Tra le due c’è un rapporto speciale, che un episodio doloroso ha rischiato di minare.

“A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data, avrebbero colpito Aurora con l’acido”, la confessione di Michelle. “Volevano che pagassi in Bitcoin, ho vissuto un dramma”, ha raccontato.

La conduttrice ha proiettato sulla figlia il suo amaro vissuto, dal padre alcolista agli studi mai portati a termine prima del successo. Proprio del papà ha ricordato l’animo problematico, ma al tempo stesso delicato e sensibile: “Volevo vedere solo la parte bella di lui e facevo finta che non esistesse il resto”.

Michelle Hunziker, l’intervista da Costanzo

Hunziker ha poi voluto rendere omaggio a due personaggi scomparsi di recente ai quali era molto legata: Franco Tuzio (“È stato davvero un papà per me”) e Bibi Ballandi. Dopo aver attaccato Selvaggia Lucarelli a Le Iene, ha rincarato la dose spiegandone le motivazioni: “Era goloso il momento per parlare male di una cosa bella”, riferendosi al periodo sanremense e alla sua associazione Doppia Difesa.

Sulla conduzione del nuovo Scommettiamo che, è stata invece molto vaga. “Ci incontreremo la prossima settimana per vedere tutte le cose: sarebbe bello”, ha ammesso. Insomma, Michelle è una persona normale, che dietro il successo, il senso dell’umorismo e l’autoironia cela debolezze e fragilità di tante persone comuni. Il backstage dell’intervista è disponibile su Witty.