Se Belen è spesso accusata di episodi di “Bad mom” (come l’omonimo film con Mila Kunis) e la moglie di Paolo Bonolis viene criticata per le scarpe che decide di comprare ai figli, l’immagine di Michelle Hunziker come mamma che crea dipendenza è decisamente una svolta positiva nel magico mondo dei genitori vip.

Com’è davvero Michelle nel ruolo di madre

Per sua stessa ammissione, infatti, il suo ruolo all’interno della famiglia sarebbe assolutamente insostituibile: “Creo dipendenza. Tomaso sostiene che quando non ci sono io le bambine frignano, i cani non mangiano, tutti vogliono la mamma”. Per risolvere il “problema” bisognerebbe trovare qualcuno che la sostituisca davvero, che la aiuti a sbrigare le faccende di casa e a tenere d’occhio le figlie mentre lei lavora. Ma non è un’impresa facile: “Non riesco mai a trovare la tata giusta. Vorrei che fosse una specie di Mary Poppins: intelligente, stimolante, sportiva, capace di cantare, di far ridere, di far felici le bambine. Ma anche molto pulita, se possibile bellina, allegra, discreta, molto ordinata… Dice che mi sto allargando?”, dichiara con un sorriso la bella presentatrice svizzera al settimanale Grazia.

Michelle Hunziker, mamma che crea dipendenza…anche con i figli grandi!

E Aurora? Troppo cresciuta per aver bisogno di essere ‘accudita’, ma non abbastanza grande da non aspettare il messaggino della mamma che si assicura che è tutto ok: “Mi sveglio la mattina e il mio primo pensiero è: Aurora! Vado a letto la sera e mi dico: Aurora? So che sta bene, che è innamorata e felice. Ma insomma, sa com’è, no?Ci mandiamo decine di messaggi”.

A suggellare questa immagine di Michelle Hunziker ‘mamma che crea dipendenza’ un ultimo, importante dettaglio: non importa dove la porti il lavoro, lei la notte ha promesso di passarla con le figlie sempre, anche se solo per poche ore. Ecco come fa: “Sempre. Da quando è nata Aurora ho scelto solo contratti che mi consentissero di non mollarla mai. E così faccio con le piccole. Io lavoro moltissimo in Germania e mi capita di alzarmi alle 4 del mattino per prendere un aereo. Vado, lavoro e acchiappo un volo serale per tornare. Se non riesco, perché è tardi, mi faccio il regalo di noleggiare un aereo privato. Un lusso vero. Perché io devo tornare a casa. Anche solo per due ore, ma devo. Sono io che ho bisogno di loro. E’ a casa che mi ricarico davvero”