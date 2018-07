1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella sua ospitata a L’Intervista di Maurizio Costanzo, Michelle Hunziker parla di Eros Ramazzotti e di come è cominciata la loro love story. Lui perse completamente la testa per quella che poi sarebbe diventata sua moglie e la madre della figlia Aurora, oggi giovane donna in carriera.

Michelle Hunziker parla di Eros Ramazzotti: “Lui girò tutta Trebbo di Reno per trovarmi”

La relazione di Eros e Michelle è cominciata proprio come una favola: “Non avevo detto a mia madre di essermi innamorata di un artista, ma di un ragazzo. Non pensavo durasse tanto e non le ho detto nulla. A un certo punto, presa un po’ dal panico, ho preso il treno e sono scappata, per tornare a Bologna. Tutta triste, a casa, non le avevo detto niente. Eros si era ricordato dove abitavo e lui, talmente era innamorato, mi ha cercato per tutta Trebbo di Reno. Gli hanno detto dove abitavo, ha citofonato e gli ha risposto mia madre. Mia madre ha aperto la porta ed è stata immobile per cinque minuti: lo ha conosciuto così“.

Nonostante oggi sia lei che Ramazzotti vivano una vita felice e piena accanto ad altri compagni, Michelle ribadisce che il loro amore è stato grande e sincero: “Io ero una ragazzina che arrivava dalla Svizzera, appena trasferita in Italia con tanti sogni e tante aspettative. Poi ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata tantissimo: è stato un grande amore. Tutto il resto lo conoscete: la cosa più bella che ha prodotto questo amore è Aurora, che adesso ha 21 anni“.

I rapporti tra Eros e Michelle dopo il divorzio

I veri motivi del divorzio tra Michelle ed Eros son venuti fuori solo recentemente nel libro pubblicato dalla conduttrice dove parla della famosa setta che per anni la tenne imprigionata in un limbo psicologico. Tra gli effetti collaterali di questa sventura ci fu l’allontanamento dal marito: “Eravamo in un momento di crisi dopo sette anni che stavamo insieme, eravamo molto giovani, ma purtroppo invece di avere un aiuto, abbiamo trovato chi ci ha separati“. Oggi, però, i due vivono serenamente il loro rapporto: “I rapporti sono ottimi, assolutamente. Per quanto riguarda la bambina, siamo sempre andati d’accordo. Guardando le immagini, sembra una vita fa. Sono quasi quindici anni“. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno insieme da tempo, ormai, e si dice stia per arrivare il terzo figlio.