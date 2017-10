71 CONDIVISI Condividi Tweet

Michelle Hunziker prigioniera di una setta, come gli adepti di Scientology raccontati dal regista Alex Gibney in Going Clear. La showgirl ha raccontato per la prima volta questa storia del suo passato dai tratti agghiaccianti. “Finora ho nascosto tutto persino a mia madre, l’unico con cui ne ho parlato è stato mio marito Tomaso. Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza dei cinque anni in una setta”, ha rivelato al Corriere della Sera.

“Una volta uscita da lì è stato un continuo tentativo di ricostruire la mia vita. Non è stato facile accettare che fosse successo proprio a me: ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco, per soffocamento, come aveva previsto la setta”, il suo bilancio.

Tutto è iniziato quando aveva 23 anni, era sposata con Ramazzotti ed era mamma di una bambina di 3. “Ero la compagna di Eros, la mamma di Auri: ero felice. Ma al mattino quando aprivo gli occhi controllavo lo stato del cuscino, per scoprire che era diventato biondo”. Così le presentano Clelia, una donna che la introduce ad una purificazione del suo corpo. “Cominciarono a spuntarmi teneri e biondissimi capelli nuovi… Mi sentivo miracolata”.

Il rapporto spezzato con il padre alcolizzato divenne subito il perno sul quale fare leva. “A 15 anni ho fatto l’errore di giudicarlo e ho deciso di non parlare più con lui. Ma la sua mancanza ha continuato a scavare dentro di me”. La setta “mi ha fregato così, restituendomi l’amore di mio papà. Avrebbe potuto dirmelo uno psicologo, ahimè mi sono imbattuta in lei. Ho potuto riavere mio padre, fargli fare il nonno. Poi è morto, e io sono rimasta di nuovo sola. Ma stavolta con me c’era lei”.

Michelle Hunziker prigioniera di una setta: il racconto

“Ti catturava per la bellezza e la purezza, emanata da abiti candidi e raffinati, dalla pelle idratata da oli essenziali. Era sempre profumata, con un sorriso pazzesco e un velo di abbronzatura. La sua delicatezza e l’ossessione per l’accudimento la rendevano materna: era un fiore pericolosissimo”. Ma Clelia pratica anche una “disconnessione” da familiari e amici che provoca in Michelle le prime crepe. “Una sera d’autunno avevo programmato di andare a teatro con una decina di amici: lei mi telefonò per dirmi di annullare. Sarebbe stato negativo per la mia energia. E io annullai. La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta”.

La decisione di uscirne arrivò nel 2006: “Ho chiamato subito mia madre e i miei amici, chiedendogli solo una cosa: non fatemi il processo”. Per loro, Hunziker era “la gallina dalle uova d’oro, ma sono stata derubata soprattutto della dignità. Nella setta c’erano direttori di giornali, conduttrici tv, autori, magistrati, poi allontanati: io ero sufficiente al progetto”. Ad aiutarla è stata anche il suo manager Franco Tuzio, scomparso lo scorso 14 ottobre: “È stato come un padre, la sua perdita è terribile”.