Michelle Hunziker ricorda il padre scomparso con una dedica sui social

Domenica 19 marzo è stata la festa del papà, e tra i vari attori, attrici, presentatori e celebrità del piccolo e grande schermo, c’è stato qualcuna che non ha potuto sfoggiare una foto abbracciata al proprio genitore: si tratta di Michelle Hunziker, che ha deciso però di scrivere una nostalgica lettera per ricordare suo padre scomparso.

Era il 2001, lui aveva 60 anni, era già separato dalla mamma della bella showgirl svizzera ormai da molto tempo. Il suo nome era Rodolfo, ed ecco le belle parole che gli rivolge sua figlia: “Caro Papà, se chiudo gli occhi e ti penso, sorrido immediatamente. Ti sento ancora ridere con la tua risata alla ‘Muttley’ il cane che rideva con la ‘sgommata’… Eri veramente il mio mito. Facevi ridere tutti ed eri sempre gioioso. Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno ed eri inevitabilmente sempre al centro dell’attenzione per la tua simpatia. Avevi un senso dell’umorismo spiccatissimo.”

Michelle Hunziker ricorda il padre scomparso su Facebook: “Quante volte mi guardavi serio e mi dicevi che eri talmente bello che potevi rappresentare un pericolo pubblico, perché solo al tuo passaggio le donne svenivano e avevano dei mancamenti abbagliate dalla tua bellezza. Eri tenero quando lo dicevi con quella pancia che sembrava un piccolo cocomero. Che ridere quando in piscina d’estate ti mettevi sul trampolino di tre metri con quel costumino anni settanta che arrivava a metà pancia e mi lanciavi un occhiata come per dire: ‘Amore guarda che tuffo olimpionico perfetto che ti faccio’ e poi ovviamente prendevi delle panciate che non finivano mai… Non scorderò mai le tue storie inventate prima di andare a nanna che mi facevano sognare e sopratutto il latte caldo con il miele che mi portavi di nascosto alla mamma prima di dormire… Eri un uomo adorabilmente pieno di difetti, fragile e sensibile, ma vero,avevi un animo nobile ed era per quello che ti si perdonava tutto.”

Il commovente ricordo della Hunziker: “Le tue nipoti ti avrebbero amato”

“Adoravi i bimbi e oggi mi manchi tanto. Saresti stato un nonno incredibile e molto orgoglioso del tuo ‘lole’ come mi chiamavi tu per averti regalato tre nipoti che ti avrebbero adorato… Auguri papà ti amo. Auguri anche al papà delle mie cucciole e a tutti i papà del mondo. Quando l’anima parla per chi non c’è ma ci sente nel pensiero ci si lascia trasportare da ricordi indelebili che ci portano ad esprimere col cuore parole che sgorgano come un fiume in piena! Trasmettere emozioni con parole che colorano una vita vissuta con chi ci ha generato e ci ha lasciato ci portano a oggi lasciandoci quel vuoto riempito di ricordi che rimangono attaccati all’anima! Condividi qualcosa che vuoi gridare al mondo e allora grazie per averlo fatto non essendo banale per niente ma semplicemente essendo tu! Grazie bellissima anima“