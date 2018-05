Milly Carlucci a Che Tempo Che Fa: tensione in studio con Fabio Fazio

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri abbiamo visto Milly Carlucci a Che Tempo Che Fa invitata da Fabio Fazio in qualità di ospite. La tensione in studio era evidente e le braccia incrociate della conduttrice di Ballando con le Stelle erano prova di un gelo ed una diffidenza mai andata via. Per fortuna i conduttori Rai sono esperti nell’arte della diplomazia ed hanno cercato di risolvere la cosa con qualche battuta.

Milly Carlucci a Che Tempo Che Fa invita Fazio e Littizzetto a Ballando con le Stelle

Tutto è cominciato quando Fazio ha invitato Maria De Filippi nel suo programma. La Carlucci, però, non è rimasta molto contenta della cosa. Appena entrata in studio, comunque, il conduttore ha subito sdrammatizzato: “Allora, mi hai perdonato? Ho letto che eri molto arrabbiata…“. La Carlucci, dal canto suo, è una donna molto ironica ed educata: “Se tu e Lucianina (Littizzetto, ndr) venite alla finale di ‘Ballando’ siamo pari e patta“.

Fazio ha cercato di spiegare le motivazioni del suo invito alla De Filippi: “Io penso che noi essendo la TV pubblica dobbiamo invitare tutti e raccontare di tutti, anche perché poi se facciamo solo fra noi facciamo solo due puntate e poi chiudiamo tutto“. Anche Milly, però, aveva le sue ovvie ragioni, spiegate con una metafora calcistica di cui si è capito bene il senso: “Noi siamo tutti e due della Sampdoria e giochiamo nello stesso campionato, di là c’è il Genoa, ma prima giochiamo fra noi, poi dopo anche con il Genoa“.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci sulla questione Fazio – De Filippi

Le parole di Milly Carlucci su Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa non lasciano spazio a dubbi: “Io non ho avuto una reazione particolare alla sua ospitata. So che sono cose che si fanno, come l’ospitata della Littizzetto su Canale 5: in tv ognuno promuove ciò che vuole. Ho trovato però una reazione molto accorata nel mio gruppo di lavoro. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: ‘Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?’. Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione“.