Dopo aver sconfitto Amici in prima serata, lo scorso sabato 8 aprile, sono venuti fuori vari commenti e dichiarazioni, in una delle quale si legge addirittura che Milly Carlucci lavorerebbe con Maria De Filippi: possibile? Dopotutto è stata proprio la presentatrice di Ballando a lanciare questo scoop…

Milly Carlucci lavorerebbe con Maria De Filippi? La dichiarazione

Mentre imperversaa la pericolosa polemica con Morgan, soprattutto dopo il video di mezz’ora in cui l’ex coach demolisce l’intero sistema del talent, la conduttrice Rai rilascia una lunga intervista a Panorama in cui commenta la sua brillante vittoria negli ascolti di sabato sera. Un evento abbastanza storico, dato che Queen Mary è, per l’appunto, la regina incontrastata di quella sera della settimana ormai da molto tempo.

“Sabato scorso Ballando ha battuto Amici: domenica mattina ha brindato? – ha dichiarato ridendo – Sono contenta, certamente. I numeri però non sono la mia fissazione. Non faccio lo show guardando la curva e tremo all’idea di scrivere uno spettacolo stando attenta allo share più che alla qualità del prodotto. Io guardo già a sabato prossimo, ma penso anche a come siamo partiti: cominciare quando il programma di punta della concorrenza è a metà strada per poi passare il testimone ad un altro show fresco – anche di energie economiche – è complicatissimo. Abbiamo resistito a un assalto a tenaglia. Reggiamo da dodici anni con pochi soldi e tanti ostacoli, in più siamo imbottiti di pubblicità”.

Le parole della conduttrice di Ballando con le Stelle

Subito dopo, è venuto fuori che Milly Carlucci lavorerebbe con Maria De Filippi, altro che rivalità e guerra tra prime donne. “Giudice ad Amici? Fissa no, perché non ne avrei il tempo, ma per una serata sarebbe divertente. Però sarei una pessima giurata: mi considero un buon allenatore ma uno scarso giurato, perché vedo sempre il lato buono e positivo, mentre il giudice deve pungolare, analizzare le cose negative per far migliorare gli artisti“

E a voi piacerebbe vederle insieme?