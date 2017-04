1 CONDIVISI Condividi Tweet

La querelle Milly Carlucci Maria De Filippi sembra proprio non volersi spegnere, anzi. Ricordate il film Bride Wars – La mia miglior nemica? Ecco, più o meno siamo a quei livelli. Quando si è in scena vige la lealtà ma, non appena le luci della ribalta si spengono, ecco che si accende la polemica. Ovviamente, ricordiamo che il caso Milly Carlucci Maria De Filippi è nato dopo l’exploit di Morgan ad Amici che, come è noto ormai a tutti, non le ha mandate certo a dire. Ma questa volta quale frecciatina al cianuro sarà volata tra le attrici di questa intricata trama?

Litigio Milly Carlucci Maria De Filippi: frecciatine al veleno

Morgan non è uscito proprio a testa alta dagli studi Mediaset. La De Filippi ha raccontato che il cantante ha “lasciato Amici senza nemmeno dirmi ciao, senza salutare i ragazzi e nessun altro“. Di certo non è stata la sua mossa migliore, ma poco importa: la Carlucci non ci ha pensato due volte ad invitarlo a Ballando con le Stelle per le due serate finali. A qualcuno è sembrato un colpo basso nei confronti della rivale di Mediaset, ma la conduttrice Rai ha subito smentito: “Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente. Morgan è un personaggio interessante e originale, che ha già partecipato al nostro programma ed è assolutamente perfetto per come abbiamo voluto riscrivere Ballando, modernizzandolo alla dodicesima edizione“. Sarà vero?

Maria De Filippi: “Penso che debba vincere Ballando”

Proprio come nella sceneggiatura dei migliori film hollywoodiani, i colpi di scena non mancano mai. Dopo che la Carlucci ha detto la sua, la Maria nazionale non ha fatto attendere la sua risposta sulla questione Morgan. “Quando l’ho saputo (di Morgan a Ballando, ndr) ho pensato: meglio così, perché lavora. E penso che per lui sia importante“. Al posto di Milly, comunque, non lo avrebbe invitato: “Avrei aspettato un’occasione diversa e non avrei neanche giocato sull’equivoco della verità“. Ma la stoccata finale arriva sull’argomento auditel: “Io penso che debba vincere Ballando, visto che è la finale. Così magari Milly è felice. Anzi no, visto che lei i dati non li guarda. Pensavo vincesse già con la semifinale, ma non è accaduto. Sono certa che accadrà con la finale“. Chi la spunterà?