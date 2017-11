0 CONDIVISI Condividi Tweet

È commovente lo sfogo di Milly Carlucci su Asia Argento. La regina di Ballando con le Stelle ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale sono state toccate numerose tematiche. Dalla conferma di Selvaggia Lucarelli nella nuova stagione dello show del sabato sera alle molestie e l’abuso di potere sul lavoro di cui si sta tanto parlando negli ultimi tempi. Lo scandalo a Hollywood scatenato da Harvey Weinstein fa ancora discutere.

Milly Carlucci su Asia Argento e sulle molestie: “A me non è mai successo”

Milly Carlucci parla di cosa è successo alla Argento esprimendole tutta la sua solidarietà: “La chiamerò, aspetto si calmino le acque. È sensibile e coraggiosa, quello che ha subito è terribile“. Inevitabile arriva la domanda: lei ha mai subito molestie nel corso della sua carriera? La risposta è decisa: “Mai! Neanche un invito a cena. Sono stata una privilegiata. Le molestie sono un’esibizione di potere“.

La Carlucci ha sempre conquistato tutti col suo sorriso e carattere solare, diventando con gli anni una donna e una professionista stimata. Ora pensa alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e, durante un’ospitata da Fabio Fazio, ha chiesto al collega un piccolo favore con Luciana Littizzetto: “Lei adesso qui non c’è, la tua complice, nonché, compagna, aguzzina o vittima. Le puoi portare un messaggio da parte mia? Potrebbe venire come ballerina per una notte a Ballando? Ha un formato compatto che è perfetto per essere ballerina. Se lei può per la prima puntata, io l’aspetto“.

Selvaggia Lucarelli confermata di nuovo a Ballando

Sempre riguardo Ballando, la Carlucci annuncia che la Lucarelli è stata nuovamente confermata tra la giuria dello show: “Un pizzico di ironia da parte della giuria ci sta. I concorrenti vorrebbero solo sentirsi dire ‘bello, bravo, complimenti’, ma sarebbe una noia mortale. Sappiamo che chi partecipa a Ballando con le stelle si impegna tanto ma, lasciatemelo dire, questo lo diamo per scontato. Quello che i giudici valutano è il risultato. Quindi giurati tutti confermati, Lucarelli compresa“.