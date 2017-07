0 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la serie ‘a volte ritornano’, non abbiamo fatto in tempo a chiederci che fine a fatto l’ex ballerino di Buona Domenica e volto noto del dating show di Maria De Filippi che arriva, di sopresa, una notizia che annuncia Milton Morales arrestato.

Milton Morales arrestato: guai con la giustizia per l’ex ballerino di Buona Domenica e tronista di U&D

È da un bel po’ che manca dal piccolo schermo, dai suoi antichi fasti nella scuderia Mediaset. Durante un’intervista non troppo recente era venuto fuori che, ritiratosi a vita privata, si era inserito nella ‘Brescia bene’, tra circoli di golf e salottini chic, e aveva anche trovato la donna della sua vita: “Ho ritrovato l’amore vero con Antonella. Lei non ha bisogno di lavorare e mi ha avvicinato al mondo del golf. Inoltre condivide con me la passione per la pittura e la scultura, che io ho sempre coltivato, E abbiamo aperto insieme una galleria d’arte vicino a Brescia. Così stiamo sempre insieme».

Oggi, a 48 anni passati, il cubano torna a far parlare di sé per un imprevisto con la giustizia mentre si trovava a Miami. Ma cos’è successo a Milton Morales arrestato?

Le assurde dinamiche che hanno portato all’arresto immediato del ballerino cubano

Pare che il ballerino, lo scorso mercoledì 28 giugno a Miami, si sarebbe finto un poliziotto e avrebbe fermato una donna – così raccontano i media americani – per poi mostrarle un distintivo (finto) intimandole di fermarsi immediatamente.

Caso ha voluto che la donna fosse Kenia Fallat, una vera agente di polizia, che ha immediatamente preso provvedimenti contro il volto di Buona Domenica.

Arrestato immediatamente, Morales si è così giustificato: “Non mi sono presentato come un poliziotto. Le ho solo detto di fermarsi perché stava parlando al cellulare ed è pericoloso guidare con il telefono in mano“.Possbile che sia stato solo un fraintendimento?