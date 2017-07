19 CONDIVISI Condividi Tweet

Normalmente siamo abituati a sentire parlare di lei in relazione a cronache rosa, storie d’amore tragiche come Via col Vento o I Ponti di Madison County, ma stavolta è diverso: la notizia della minaccia di morte a Gemma Galgani sta facendo il giro di tutti i media.

Paura per la dama torinese di U&D: ecco l’episodio che l’ha fatta scoppiare a piangere

In molti, chiaramente, si chiedono cosa ci sia di vero riguardo il grande spavento della dama torinese – che di recente ha preso parte al Chi Summer Tour 2017 organizzato da Alfonso Signorini. Nonostante la sua vita amorosa (raccontata nel romanzo di Gemma Galgani che è uscito in edicola lo scorso maggio) pare stia scorrendo a gonfie vele grazie al suo nuovo compagno Marco Firpo la protagonista del Trono Over ha di recente raccontato un episodio che ha scatenato commenti impauriti da parte dei suoi fan:

Durante i primi giorni di luglio, presso la sua abitazione, qualcuno ha bussato al citofono e l’ha fatta uscire per ritirare una consegna. Con suo grande stupore, ai piedi della sua porta c’era una grossa corona funebre, quasi a voler esprimere qualche macabro messaggio. A quel punto si è messa a piangere, e ha deciso di raccontare tutto ai suoi leggori di Spy, settimanale sul quale cura la rubrica ‘La Posta del Cuore’.

Qual è il motivo della minaccia di morte a Gemma Galgani?

Ed ecco, quindi, che tutti i media hanno riportato di questa ‘minaccia di morte a Gemma Galgani‘. Possibile che sia stato davvero una sorta di avvertimento? Oppure si può trattare di uno scherzo – sicuramente di pessimo gusto? La dama torinese non ha fatto nessuna “ipotesi di complotto”, e continua a manifestare, nonostante il momento di paura, la sua felicità più entusiasta dovuta al suo nuovo amore.

Di recente, parlando di Marco, ha infatti commentato: “Lo amo senza mezze misure, sono una persona vera, autentica, passionale e non riesco mai a contenere le mie emozioni”. Speriamo, dunque, che si tratti solo di un brutto senso dell’umorismo di qualche suo detrattore…