Miriam Leone e la maternità, due universi ancora troppo distanti. In un’intervista alla rivista Grazia nel numero in edicola questa settimana, l’attrice italiana del momento dimostra di avere le idee ben chiare. La sua priorità è il lavoro. In tv nei panni di Veronica Castello nella serie Sky 1993, da lunedì 12 giugno sarà anche nella seconda stagione di Non uccidere. L’ispettore Valeria Ferro è un personaggio che ha molto a cuore, anche se non le somiglia per niente.

“Mi sono mentita a lungo”, ha rivelato. “Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”. La star catanese, ex Miss Italia, ha raccontato che gli inizi non sono stati affatto facili. “Da ragazzina avrei voluto essere trasparente, e invece mi sentivo osservata”, ha detto.

“Questo mi faceva sentire diversa, straniera, mi metteva a disagio. Volevo capire chi fossi davvero. E mi cercavo. Mi facevo i capelli di tutti i colori, quando ancora questa era una scelta assurda. Compravo i vestiti usati ai mercatini delle pulci e li accostavo creando look improbabili. Avevo 15 anni e volevo disperatamente comunicare al mondo che ero a caccia di altri panni da indossare”.

Miriam Leone e la maternità: le sue parole

Ora che ha 32 anni, Miriam – recente testimonial della campagna contro il cancro al seno – è schietta e sincera. “Quando mi sono confessata la mia verità, ho trovato anche la strada. Un po’ tardi a dire il vero: avevo quasi 25 anni. Volevo fare l’attrice: 25 anni sono un bel po’ per cominciare la carriera”. Per adesso famiglia e figli “non sono nel mio orizzonte. E voglio proprio dirlo, perché bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato. Ci sono donne che non vogliono un figlio, altre che non possono averlo. Libere tutte. Detto questo, magari fra due giorni sono incinta, nel caso le telefono. Oh, sto scherzando, eh?”.