Miriana Trevisan accusa Tornatore di molestie e rivela per la prima volta l’episodio avvenuto venti anni fa negli uffici del regista premio Oscar. Nata a Napoli nel 1972, la showgirl di Non è la Rai, volto televisivo tra i più noti degli anni 90, oggi ha lasciato il mondo dello spettacolo.

Eppure ci fu un periodo durante il quale era praticamente ovunque. Fu a Striscia la Notizia nel 94-95 insieme a Laura Freddi, la volle Corrado per La Corrida, poi Pressing con Raimondo Vianello e ben cinque stagioni, dal 1997 al 2002, accanto a Mike Bongiorno alla Ruota della fortuna. Ma il suo sogno era diventare un’attrice di cinema.

Ora, nel clima post sexgate Weinstein, ha deciso di parlare. La carriera non le interessa, perché dipinge e scrive favole per bambini, ispirandosi all’amore per suo figlio Nicola. Miriana aveva già raccontato le molestie subite agli inizi della carriera in un’anticipazione di ciò che ha detto adesso in un’intervista a Vanity Fair. Di mezzo c’è Tornatore, il regista di successi come Nuovo Cinema Paradiso e L’uomo delle stelle.

“È una storia di vent’anni fa. Probabilmente lui neanche se ne ricorda. Ma io sì. E ricordo anche molto altro”, ha esordito Trevisan. “Andai nei suoi uffici. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione, La leggenda del pianista sull’oceano. C’era una segretaria che mi accolse ma poi se ne andò. Rimanemmo soli”.

“Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi seguì fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”.

“Ero entrata sentendomi una principessa, a un passo da un sogno che si realizzava. Pensavo: ‘Forse farò un film con un regista Premio Oscar’. Sono uscita sentendomi uno straccio. Non riesco a dimenticarmi il suo sguardo: incantato al mio ingresso, pieno d’odio mentre uscivo. Come se avesse scoperto che il giocattolo erotico aveva la batteria scarica. Mamma, quanto ho pianto”. Dal suo account Instagram, Miriana ha pubblicato l’articolo su bellezza e bigottismo da cui è cominciato tutto.

