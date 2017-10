408 CONDIVISI Condividi Tweet

Miriana Trevisan racconta le molestie subite agli inizi della carriera. Nel pieno del caso Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood travolto dallo scandalo sugli abusi perpetrati per oltre trent’anni ad attrici e collaboratrici, la showgirl napoletana ha rotto il silenzio.

L’affaire che ha coinvolto uno dei più importanti producer del mondo ha sollevato il vaso di Pandora e piomba così prepotentemente anche in Italia. La prima a denunciare è stata Asia Argento, coinvolta in prima persona nei fatti. Ora tocca all’ex ragazza di Non è la Rai.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Marco Liorni durante La vita in diretta, Trevisan ha ammesso di aver subito molestie da un regista, “un personaggio molto potente”, quando aveva circa 20 anni. “Vivevi nel mondo delle fiabe, pensi che non è possibile”, ha confessato.

“Poi succede che ti avvicina questo uomo potente, perché sei una bella ragazza, perché potresti funzionare… e ti dice ‘Tu sei la persona giusta’. Ti invita in un luogo chiuso, perché gli orchi sono molto intelligenti e furbi, e inizia a indorarti alla pillola. ‘Tu sei fantastica, hai queste capacità, potresti avere questo ruolo’ e poi inizia chiederti cose private… ‘Come va col tuo ragazzo, anche sessualmente…’. C’è questo gioco malefico che dobbiamo far capire alle ragazze che non è normale”.

Miriana Trevisan racconta le molestie a La vita in diretta

“In una di queste situazioni questo grandissimo personaggio che avrebbe potuto darmi la possibilità di fare qualcosa di grandioso, di darmi una svolta, mi ha fatto prendere un aereo e mi ha fatto andare da lui. Sono andata a parlare nel suo camerino e poi mentre uscivo ho dovuto schivare questo tentativo di bacio”, la sua ricostruzione.

“È una violenza”, ha aggiunto senza mezzi termini Miriana. Il celebro volto di La ruota della fortuna ha infine aggiunto di aver incontrato subito dopo una donna che, una volta uscita dall’ufficio di quell’uomo, le disse: “Hai ancora il rossetto… non ti vedremo più qua”.