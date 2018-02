694 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono durissime le parole di Miriana Trevisan sulla droga all’Isola e Eva Henger. Uno dei volti televisivi tra i più noti degli anni 90, oggi lontana dal mondo dello spettacolo, torna all’attacco. Nel suo mirino, finisce stavolta la protagonista assoluta della seconda puntata della tredicesima edizione del programma di Canale 5.

La questione, ovviamente, è quella che tiene banco a due settimane dall’inizio del reality: la droga all’Isola dei Famosi. L’ex attrice a luci rosse ha infatti accusato Francesco Monte di aver introdotto marijuana all’interno della trasmissione. L’episodio, molto dibattuto, non si sarebbe consumato sull’isola, ma nel residence dove i naufraghi erano costretti prima dello sbarco.

Tanti spettatori hanno espresso forti perplessità sulle sue rivelazioni. Molti credono che Henger abbia parlato solo per la rabbia di essere stata nominata e, successivamente, eliminata. Ora sul tema interviene Trevisan, reduce da una forte discussione con Eva, che l’aveva smentita apertamente sul presunto sexgate con Giuseppe Tornatore.

Miriana Trevisan sulla droga all’Isola e Eva Henger

“Tutti i nodi vengono al pettine”, ha scritto Miriana sul suo profilo Instagram. “Dopo aver passato il tempo a coprirmi di fango, ieri Eva Henger all’Isola ha pensato bene di scagliarsi gratuitamente contro un ragazzo parlando di ‘droga’ giusto per ottenere qualche briciolo di visibilità in più. Lei che dà lezioni di ‘buona famiglia’ agli altri e invece (come tutti) dovrebbe imparare a praticare molta più cautela nei giudizi”. Il riferimento è a un caso di cronaca: nel 2011, il figlio dell’ex pornostar, ancora minorenne, era stato arrestato proprio per droga.

Sull’accaduto, si è espressa anche Mercedesz, la figlia di Eva. Ospite di Casa Signorini, ha spiegato perché la madre sia stata così turbata dagli spinelli di Francesco Monte. “Quando era minorenne, mio fratello si mise a coltivare una pianta di marijuana a casa di mio padre, allora già malato e quasi cieco. Fu molto stupido. Per questo venne arrestato e soffrì tantissimo. Ecco perché mia madre ha rifiutato la canna quando le è stata offerta e ha rimproverato Monte”. Le piante, tuttavia, come rivelato da Miriana, erano 68 e non una…