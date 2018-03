5 CONDIVISI Condividi Tweet

Luci e ombre di Hollywood: quella che sembrava una vera e propria disavventura di ‘stalking’ ai danni di uno degli attori inglesi più apprezzati nel mondo del cinema, è diventata un complicato intrigo amoroso ora che è venuto fuori che la moglie di Colin Firth e il giornalista accusato hanno avuto una storia…

La confessione di Livia Giuggioli: la moglie di Colin Firth e il giornalista accusato di stalking

Si chiama Marco Brancaccia, lavora per l’Ansa e, a quanto pare, non era un volto sconosciuto per la dolce metà del mitico Premio Oscar per Il Discorso Del Re. La notizia della denuncia per molestie è arrivata a seguito di una serie di telefonate sempre più frequenti e pesanti mail indirizzate a Firth, con foto di Livia senza veli.

Nei suoi messaggi il reporter diceva alla donna che le avrebbe rovinato la vita se avesse deciso di troncare il loro rapporto “d’amicizia”. È stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo la segnalazione alle forze dell’ordine, Brancaccia è stato perquisito ed indagato.

Ma ecco che viene fuori una confessione inaspettata: la moglie di Colin Firth e il giornalista hanno avuto una storia: «Sono il solo stalker transoceanico al mondo. Così poco pressante che quando Livia mi ha lasciato le ho recapitato, nell’ordine, zero telefonate e due messaggi su WhatsApp» si sarebbe difeso. La Procura, tuttavia, avrebbe individuato più di un semplice paio di messaggi: nelle sue intenzioni sembrerebbe esserci stata quella di distruggere la reputazione dei Firth.

La relazione tra i due: ecco quando è avvenuta

I due hanno avuto una breve relazione durante un periodo di separazione delle coppia, una ‘pausa di riflessione’ che poi li ha rivisti tornare insieme. Un particolare mai venuto fuori prima d’ora e che scalfisce leggermente la patina dorata del matrimonio glamour di Livia e Colin.

Si attendono aggiornamenti sul caso.