L’attrice Claudia Zanella vista da poco in Forever Young 2015 e moglie del regista Fausto Brizzi, ha deciso di rilasciare una dichiarazione in merito alle tremende accuse di molestie che pendono sul capo di suo marito.

Durante una recente puntata de Le Iene, infatti, è andato in onda un servizio che, attraverso un ‘collage’ di testimonianze (anonime e non) ha denunciato comportamenti impropri del regista di Ex e Maschi Contro Femmine verso aspiranti attrici e colleghe di lavoro. In particolare, Clarissa Marchese – ex Miss Italia – ha dipinto un vero e proprio scenaro sordido in cui l’artista avrebbe approfittato del suo ruolo di potere per allungare le mani.

Travolta da questa bufera mediatica – dove ancora non si riesce a discernere la verità dalle voci di corridoio – la moglie di Fausto Brizzi ha parlato con il settimanale Oggi e ha dichiarato: “Girano molte voci, e tali sono per me“. Al momento pare siano altre le preoccupazioni dell’attrice: “Mia madre non sta bene e questa è la mia priorità ora“.

Lo stesso settimanale aveva, di recente, parlato di una crisi di coppia, e dell’allontamento della Zanella, insieme alla figlia Penelope, dalla casa di famiglia. La voce, tuttavia, è stata smentita subito dai legali dei due sposi “in quanto destituita di ogni fondamento”.

La reazione della Warner Bros allo scandalo sul regista italiano

Mentre lo scandalo, le testimonianze, le critiche e le indagini procedono, arriva una data significativa: l’uscita di “Poveri ma ricchissimi”, l’ultimo film di Brizzi, distribuito dalla Warner Bros. La celebre casa cinematografica ha rilasciato un comunicato stampa in cui conferma il lancio del 14 dicembre ma, in quanto a pellicole successive, prende le distanze e dichiara di aver “sospeso ogni futura collaborazione con Fausto Brizzi che non verrà associato ad alcuna attività relativa alla promozione e distribuzione del film“.