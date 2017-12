259 CONDIVISI Condividi Tweet

37 gli anni di differenza tra il regista e Federica Vincenti, all’epoca dell’inizio della storia lei ne aveva solo 17, e il loro amore fece molto scalpore: adesso, dopo tanto tempo insieme, la moglie di Michele Placido lo lascia e decide di rivelare i retroscena della loro relazione.

La moglie di Michele Placido è Federica Vincenti: anzi, lo era

71 e 34, queste le età attuali dei (ormai ex) coniugi. Il racconto della Vincenti – attrice, produttrice nonché madre dell’ultimo figlio dell’artista italiano, rende nota una situazione che, a quanto pare, era già in atto da tempo:

“Non è storia di oggi o di ieri. Da qualche tempo il mio corpo mi stava parlando, ma io non ero capace di ascoltarlo – ha raccontato alla stampa – avevo spesso mal di stomaco. Ero sempre contratta, nervosa, in ansia. Mi muovevo a scatti, passavo da una tournée all’altra, finivo di prendere i diritti di un libro per un adattamento cinematografico o teatrale che già stavo trattando per qualcos’altro. Altri giorni iniziavano e finivano chiusa in ufficio: andavo avanti, a macinare carte e progetti, passavo vicino al mio pianoforte chiuso, con le ragnatele. Lo guardavo, proseguivo oltre. Troppo impegnata a smarcarmi“.

La moglie di Michele Placido lo lascia, o meglio, lo ha già lasciato tempo fa ma vivono ‘da separati in casa:

“L’amore cambia. Quando è agli inizi non ci pensi: che un giorno quella differenza d’età vi dividerà per forza di cose, che tra voi ci sarà la vecchiaia, e che sarà abissale. Cambia il corpo, cambiano i muscoli, le forze. Cambia la testa, può togliere i pensieri e il ricordo a un uomo che ha fatto la cultura nel mondo al pari di mostri d’intelletto come Monicelli, Albertazzi. Cambiano i desideri. Le voglie non sono più comuni. È raro che usciamo, ma l’altra sera per esempio eravamo a un concerto di Ermal Meta. Ballavo. Mi ha guardato: ‘Fede, ma che stai a fà? Che te balli?‘”.

Federica Vincenti parla della loro situazione attuale di coppia

Insomma, un velato attacco sul piano ‘caratteriale’ al marito, ma con tutta la comprensione possibile: “Ma lo dico con la luminosa indulgenza di chi sa che non è colpa di nessuno: a 70 anni l’uomo della mia vita e padre di mio figlio resta l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio anche nell’allontanarci, anche a stagione dell’amore finita, perché comunque resta che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, e questo ci fortifica. Lui è il primo a volere che riprenda in mano la mia vita di donna e di artista. Continueremo a lavorare insieme. A cenare insieme tutte le sere, con lui che cucina la peperonata e io la parmigiana di melanzane. A educare nostro figlio“.