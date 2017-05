210 CONDIVISI Condividi Tweet

L’annuncio a sorpresa arriva dalle pagine del magazine francese Paris Match: Monica Bellucci ha un nuovo compagno. L’attrice, 53 anni il prossimo 30 settembre, raramente si sbottona in merito alla sua vita privata. Stavolta invece, a quattro anni dalla separazione da Vincent Cassel, ha approfittato della copertina della rivista per confessare di avere finalmente un nuovo uomo al suo fianco.

“A 52 anni sono un’altra donna, ho un uomo nella mia vita”, ha raccontato “la più francese delle italiane”, come è stata ribattezzata dal settimanale transalpino. Bellucci, che dall’11 maggio sarà nelle nostre sale con On the Milky Road – Sulla Via Lattea e dal 17 maggio sarà nuovamente madrina del Festival di Cannes, non ha voluto svelare l’identità del diretto interessato e non ha specificato da quanto tempo si frequentino.

Monica Bellucci ha un nuovo compagno: Cassel dimenticato

“Dico sempre che nulla accade per caso. Non si può evolvere senza delle crisi personali”, ha raccontato in merito alla separazione da Cassel. “Mi sono sentita completamente persa. Tutto quello che avevo costruito si è frantumato dall’oggi al domani. Dopo una relazione di quasi 20 anni, ho dovuto ricostruire la mia vita”, ha aggiunto. Un percorso doloroso che l’ha condotta a concentrarsi sul lavoro e sull’educazione delle figlie, Deva (12 anni) e Leonie (6 e mezzo). Un’anticipazione dell’intervista è disponibile a questo link.

Notre couverture cette semaine – This week's issue Un post condiviso da Paris Match (@parismatch_magazine) in data: 3 Mag 2017 alle ore 07:55 PDT