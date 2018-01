250 CONDIVISI Condividi Tweet

Monica Vitti tra bufale e affetti, successi e chiacchiere. Una delle più eclettiche e poliedriche artiste del cinema italiano, 86 anni, ha alle spalle una storia “fatta di grandi sentimenti, grandi incontri e momenti indimenticabili”, come ha scritto Cristina Borsatti, che all’attrice ha dedicato una monografia edita da L’Epos.

Le fake news su Monica Vitti si rincorrono, per questo motivo il marito Roberto Russo ha deciso di fare chiarezza. “Monica non è ricoverata in una clinica in Svizzera”, ha detto. “Vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante”.

I due sono sposati dal 28 settembre 2000 dopo 27 anni di fidanzamento. Testimoni di nozze furono una coppia di amici, i galleristi Cristina e Tony Porcella. Nel 2018 festeggeranno il 18° anniversario di nozze. Gli ultimi anni, tuttavia, sono stati quelli di una malattia degenerativa che ha alimentato tanti inutili gossip.

Resta l’affetto enorme del pubblico, che la ricorda per le sue indimenticabili interpretazioni. Nei ruoli drammatici, come nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso). Ma anche nei ruoli brillanti come La ragazza con la pistola, Amore mio aiutami, Dramma della gelosia e Polvere di stelle.

“Faccio l’attrice per non morire”, aveva scritto nella sua autobiografia Il letto e una rosa. “Quando a 14 anni e mezzo avevo quasi deciso di smettere di vivere, ho capito che potevo farcela, a continuare, solo fingendo di essere un’altra, facendo ridere il più possibile”.

“Ormai Monica non parla più: è un’altra persona, purtroppo”, ha rivelato il press-agent Enrico Lucherini a Panorama. L’ultima volta in tv della diva dai mille volti risale al 1994 a Domenica In. In pubblico, invece, è apparsa per nel marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris a Roma. L’unico vero modo per riviverla in pieno è vedere e rivedere i suoi capolavori: Monica Vitti in 10 film è sempre una gioia per gli occhi e il cuore.