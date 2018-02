0 CONDIVISI Condividi Tweet

Monte e Rinaldi con due persone a rischio espulsione: è questa l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia dopo l’esplosione del caso droga all’Isola dei Famosi. Il fattaccio è iniziato durante la seconda puntata della tredicesima edizione del reality show.

Eva Henger, prima naufraga eliminata fra le polemiche, ha accusato l’ex di Cecilia Rodriguez di aver portato la droga all’interno del programma fumando marijuana. L’episodio non si sarebbe consumato sull’isola, ma nel residence dove i concorrenti erano costretti prima dello sbarco.

Alessia Marcuzzi è stata sorpresa da queste dichiarazioni, che ai più sono parse un gesto di rabbia dell’ex attrice a luci rosse per la nomination e la successiva eliminazione. Tanto che hanno fatto scalpore le durissime parole di Miriana Trevisan sulla droga all’Isola e Eva Henger. Decisa a mettere le cose in chiaro, Marcuzzi ha avviato con Mediaset un’indagine interna per accertare la veridicità di queste accuse.

“Non mi interessa quello che avete fatto prima dell’Isola”, aveva detto la conduttrice in diretta. “Per me questa cosa non ha senso, il gioco parte una volta che siete approdati sulle vostre isole. Poi che non piacciano le droghe e che si faccia uso di droghe è un altro discorso, ma mi sembra una cosa anche un po’ ingiusta parlarne adesso”.

Monte e Rinaldi con due persone a rischio espulsione

Ora Mediaset, secondo Dagospia, starebbe pensando di procedere all’espulsione di ben quattro persone. Pare si stia valutando di cacciare dall’Isola due naufraghi. Il primo nome non sorprende ed è quello di Francesco Monte. Il secondo sarebbe quello di Nadia Rinaldi. Ma non solo.

Essendo controllati 24 ore su 24 e, soprattutto, ripresi dalle telecamere a loro insaputa, com’è possibile che i due siano riusciti a procurarsi l’erba senza essere visti? Salterebbero, dunque, altre due teste: un membro della produzione e una quarta persona con un ruolo “pesante” nel reality. Che sia Stefano De Martino? Di chi si tratta, per adesso, non è ancora dato sapere.