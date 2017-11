134 CONDIVISI Condividi Tweet

Morgan commenta le molestie a Asia Argento senza troppi giri di parole. Marco Castoldi, compagno dal 2000 al 2007 dell’attrice che ha lasciato l’Italia dopo il caso Weinstein e ha risposto alle accuse che le sono piovute addosso, ha criticato la denuncia fatta dalla sua ex.

“Ma perché Asia e altre persone hanno denunciato le molestie solo adesso?”, ha detto il cantautore in un’intervista al Mattino. “Perché non l’hanno fatto prima, quando Harvey Weinstein era uno degli uomini più potenti del mondo? Improvvisamente ha passato dei guai e ora tutti gli si sono piombati addosso come avvoltoi. Adesso mi viene quasi da provare pietà per lui”.

Morgan ha poi raccontato che Asia si era confidata con lui in passato. “Certo che me ne aveva parlato, Weinstein era un suo amico”, ha spiegato. “Non so che dire, io sono completamente fuori da tutta questa questione, anche se trovo esagerato parlare di violenza. Le persone che vengono violentate hanno dei problemi seri con se stesse, hanno vergogna anche a parlare con la loro mamma”.

“Le persone che subiscono violenze non ottengono guadagni da questo, come un posto di lavoro. Hanno solo da perdere”, ha aggiunto. “Quella invece è una scelta, non bisogna confondere con la violenza che è abominevole ed è uno degli atti peggiori che un essere umano possa commettere. In questo caso non mi sembra di doverla mettere in questi termini”.

Alla domanda su cosa pensa di fare ora, Morgan ha infine replicato: “Vorrei mantenere una certa eleganza. Ma dico che non la denuncerò al tribunale dei minori dicendo che le porterò via la figlia perché una madre del genere non è tanto un buon modello”.

Dichiarazioni che hanno scatenato la rabbia di Argento. Quando l’intervista (definita un “articolo di merda” dall’attrice) è stata condivisa su Twitter dal giornalista Valentino Di Giacomo, Asia ha replicato: “Marco Castoldi, padre di mia figlia, non paga il suo mantenimento dal 2010. Gli pignoreranno la casa. Non mi sembra una fonte attendibile”. “È un pessimo padre e un uomo alla deriva”, ha scritto in un tweet successivo.

Marco Castoldi, padre di mia figlia, non paga il suo mantenimento dal 2010. Gli pignoreranno la casa. Non mi sembra una fonte attendibile. — Asia Argento (@AsiaArgento) 13 novembre 2017

Non solo non paga gli alimenti alla figlia: la vede al massimo due volte l'anno. È un pessimo padre e un uomo alla deriva. — Asia Argento (@AsiaArgento) 13 novembre 2017