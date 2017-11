Morto il cane di Elisabetta Canalis: il saluto straziante su Instagram

474 CONDIVISI Condividi Tweet

Triste giornata per una delle veline più amate d’Italia: è morto il cane di Elisabetta Canalis e la showgirl è a pezzi. Pare che l’animale soffrisse di problemi di salute già da un po’ di tempo e, purtroppo, non ce l’ha fatta. La Canalis ha affidato ai social l’ultimo saluto per il piccolo Piero ottenendo grande conforto da parte dei suoi affezionatissimi follower.

Piero non ce l’ha fatta: è morto il cane di Elisabetta Canalis

L’amore che l’ex velina prova per i suoi amici a quattro zampe è davvero smisurato e non lo ha mai nascosto. L’account Instagram di Elisabetta Canalis è ricco di foto con i suoi piccoli che lei ha sempre considerato come figli. Piero ha avuto la fortuna di essere amato da una donna straordinaria che nutre grande rispetto per la terra e i suoi abitanti. Negli ultimi giorni la modella aveva postato sui social alcune foto del cagnolino che dormiva in una gabbia con addosso un collare speciale, spiegando che la bestiolina aveva subito un intervento delicato dal quale stava cercando di riprendersi.

Questa la didascalia che la showgirl ha dedicato al suo amico scomparso su Instagram: “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l’amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell’aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all’ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te“.

L’impegno di Elisabetta nella lotta contro il maltrattamento degli animali

Recente e anche molto famosa è la campagna senza veli di Elisabetta Canalis contro le pellicce. La velina sarda è un attivista in questo campo e non perde occasione per ricordare che gli animali non vanno maltrattati essendo creature degne di rispetto. Le bacheche social dell’artista, infatti, sono piene di foto e video che lo confermano. Un animo nobile e sensibile il suo, che dovrà affrontare il dolore della perdita di un caro amico.

