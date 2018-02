A una settimana dalla sua scomparsa, è morto il fratello di Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City. Christopher Cattrall è stato trovato privo di vita domenica pomeriggio all’interno della sua proprietà a Blackfalds, nella contea di Lacombe nello Stato canadese dell’Alberta, dove abitava.

La sorella, famosa per la serie televisiva HBO e per film cult come Scuola di polizia e Grosso guaio a Chinatown, aveva lanciato un appello sui social rivolto ai suoi fan. Il suo obiettivo era spargere la voce per aiutare la polizia nelle ricerche.

Le Giubbe Rosse, la polizia canadese a cavallo, ha reso noto che “secondo le prime analisi preliminari” la morte di Chris, 55 anni, sarebbe dovuta a cause naturali. Ma l’inchiesta è ancora aperta. In precedenza l’attrice aveva detto che il fratello minore era scomparso senza motivo da martedì 30 gennaio e aveva lasciato la porta di casa aperta e sul tavolo chiavi, portafoglio e cellulare.

Dopo l’annuncio del ritrovamento del cadavere, Cattrall ha postato un commosso messaggio su Twitter in cui “ringrazia tutti per la vicinanza alla famiglia in questo momento difficile”, ma chiede il silenzio per il rispetto della privacy.

“È con incredibile tristezza che io e la mia famiglia annunciamo la morte del nostro figlio e fratello, Chris Cattrall. In questo momento vi chiediamo privacy per il nostro dolore, ma vogliamo ringraziare tutti voi che sui social ci avete mostrato aiuto e supporto in questo periodo”, questo il messaggio dell’attrice.

L’uomo risultava scomparso da giorni. “Chris ha 55 anni, occhi azzurri, capelli corti castani, pizzetto, corporatura media e di solito indossa un cappotto invernale con cappuccio a vita intera con guanti neri, blue jeans e stivali invernali alti in vitello nero. È un fratello unico nel suo genere, aiutaci a portarlo a casa sano e salvo, per favore. Ha lasciato la porta della sua casa aperta, con le chiavi, il cellulare e il portafoglio sul tavolo oltre ai suoi adorati 7 cani. E questa è una cosa che lui non farebbe mai”. Questo l’ultimo messaggio di Kim affidato ai social.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS

— Kim Cattrall (@KimCattrall) 4 febbraio 2018