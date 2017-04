1 CONDIVISI Condividi Tweet

Distanti ma non troppo: Myriam Catania diventa mamma e in un’intervista a Grazia racconta la sua gravidanza e il rapporto speciale col suo ex Luca Argentero. Con l’attore non era riuscita a coronare il suo desiderio di maternità nonostante i sette anni di matrimonio, mentre con il nuovo compagno Quentin Kammermann, direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria, il bambino è arrivato a pochi mesi dal loro incontro.

“L’idea di crescere un uomo mi intriga”, ha confessato l’attrice e doppiatrice, circondata dall’affetto della grande famiglia Izzo-Catania-Tognazzi. “L’universo maschile mi attrae, l’ho sempre sentito affine. Luca è stato il primo a saperlo, mai avrei voluto che ne venisse a conoscenza da altri, nel modo sbagliato. Lui è davvero una persona stupenda, ha capito, mi ha accettato per come sono, mi ha dato affetto, consigli e non mi ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Lo vorrò sempre nella mia vita”.

Myriam Catania diventa mamma e riparte da… Luca

Il legame tra i due è rimasto solido, nonostante i gossip sulla loro separazione. “Di sicuro non è un amico, ma ci vogliamo un gran bene”, ha spiegato Myriam, che presto vedremo al cinema nel film Il velo di Maya, secondo film della regista Elisabetta Rocchetti. “Siamo stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la nostra storia. Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”. Intanto, impaurita e felice, alla premiere di Lasciami per sempre, ha rivelato che il nascituro sarà un maschio e lo chiameranno Jacques. Auguri!