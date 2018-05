Myriam Catania parla di Luca Argentero e della loro relazione finita

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Anche se è passato del tempo e le loro vite sono andate avanti, Myriam Catania parla di Luca Argentero e della loro relazione conclusa nel 2016. Dodici anni d’amore che l’attrice ricorda con felicità e, sembrerebbe, a tratti nostalgia. Per Luca non può far altro che spendere belle parole nel ricordo di una storia d’amore intensa.

Myriam Catania parla di Luca Argentero: “Il più grande amore della mia vita”

Anche se oggi Myriam Catania ha un nuovo amore che porta il nome di Quentin Kammermann, non può fare a meno di spendere qualche parola per Luca Argentero: “Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita. Siamo stati insieme per dodici anni. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Non ci sono stati tradimenti, semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore. All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite“.

Oggi Myriam è mamma del piccolo Jacques, avuto dal compagno Quentin, ed è in attesa del secondo bambino. Anche in un momento così intimo e personale come la scoperta di una gravidanza, Luca c’era: l’attrice ha fatto in modo che Argentero fosse uno dei primi a saperlo. Segno di un legame ancora molto forte.

La nuova vita di Myriam accanto a Quentin

Il nuovo amore di Myriam è Quentin Kammermann, laureato in cinema e imprenditore che l’ha conquistata dal primo istante: “È bello e molto istintivo. Caratterialmente è simile a me. È molto geloso, ma anch’io del resto lo sono. La gelosia è un segno d’amore“. Dal canto suo, anche l’ex gieffino si è rifatto una vita ed ha ritrovato l’amore accanto a Cristina Marino.